Người cao tuổi tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Công an TX. Phú Mỹ, Hội Người cao tuổi thị xã vừa phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi (NCT) trong phòng, chống tội phạm và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2016-2021.

Trong những năm qua, Hội Người cao tuổi phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ tổ chức 10 buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm, cho 500 lượt người; phát 900 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. NCT đã cung cấp cho lực lượng công an 100 nguồn tin có giá trị, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, NCT và các đoàn thể phối hợp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thông báo các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Dịp này, UBND TX.Phú Mỹ đã khen thưởng 3 tập thể và 3 cá nhân NCT có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021.

PHƯỚC AN