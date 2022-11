Huyện Long Điền tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 6/2022

* Hơn 200 vận động viên tham gia hội thao ngành giáo dục huyện Long Điền

Sáng 4/11, tại Trường TH Chu Văn An (TT.Long Hải), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Long Điền tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 6 năm 2022 (ảnh dưới).

Tại chương trình, gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cùng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Hội Chữ đỏ huyện Long Điền đăng ký hiến máu. Kết quả, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy thu được 301 đơn vị máu.

Như vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, qua 6 lần tổ chức hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Long Điền đã hỗ trợ Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy thu được 2.465 đơn vị máu, đạt 96,7% kế hoạch năm.

* Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), sáng 5/11, tại Trường TH Long Liên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền đã tổ chức hội thao ngành giáo dục năm 2022 (ảnh dưới).

Hơn 200 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ 41 trường Mầm non, TH và THCS trên địa bàn huyện chia thành 4 cụm thi đấu, gồm: Cụm Liên quân các trường học trên địa bàn thị trấn Long Điền, xã An Nhứt, xã Tam Phước, xã An Ngãi; Cụm liên quân các trường học trên địa bàn xã Phước Hưng; Cụm Liên quân các trường học trên địa bàn xã Phước Tỉnh; Cụm Liên quân các trường học trên địa bàn thị trấn Long Hải, tham gia tranh tài ở 4 môn: bóng chuyền nam, bóng đá mini nữ, nhảy bao bố tiếp sức nam, nữ và kéo co nam, nữ.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN