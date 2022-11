Hưởng ứng Tháng hành động “Vì người nghèo” năm 2022 và tiếp tục thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Việt Nam phát động, ngày 3/11, Hội LHPN xã phối hợp UBMTTQ xã An Ngãi (huyện Long Điền) tổ chức lễ nhận đỡ đầu 4 trẻ mồ côi trên địa bàn xã.

4 trẻ được nhận đỡ đầu, gồm: Nguyễn Việt Trung (18 tháng tuổi) và Nguyễn Châu Ái Linh (5 tuổi), là chị em ruột, mồ côi mẹ; Nguyễn Thanh Thiện (11 tuổi) và Nguyễn Minh Nhân (7 tuổi), là anh em ruột, mồ côi cha.

Trong năm đầu, mỗi trẻ được nhận hỗ trợ 450 ngàn đồng/tháng, riêng bé Nguyễn Việt Trung (18 tháng tuổi) được nhận hỗ trợ với mức 1,5 triệu đồng/tháng; kinh phí nhận đỡ đầu do Hội LHPN và UBMTTQ Việt Nam xã An Ngãi vận động phật tử chùa Long An (xã An Ngãi) tài trợ.

