Công an huyện Xuyên Mộc vừa triển khai thí điểm mô hình cải cách hành chính công an cấp xã tại Công an TT. Phước Bửu. Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện triển khai thực hiện mô hình này.

Việc triển khai mô hình nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, DN và nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan công an, đặc biệt là tại công an cấp xã.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, Công an huyện Xuyên Mộc sẽ tiến hành sơ kết để đánh giá hiệu quả hoạt động mô hình, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó, đề ra các giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Công an huyện Xuyên Mộc phấn đấu đến 31/12, sẽ hoàn thành việc triển khai xây dựng mô hình tại tất cả các địa phương trên toàn huyện.

NGUYỄN VĂN