Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, thu hút mỗi gia đình, cộng đồng dân cư tham gia.

Đoàn viên thanh niên huyện Xuyên Mộc trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Ai đi xa lâu ngày trở về xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, sẽ không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo khang trang bởi hai hàng hoa giấy, mào gà đủ màu sắc ven đường bê tông thẳng tắp. Đó là kết quả thực hiện mô hình “Đường hoa nông thôn” của UBMTTQ Việt Nam xã Bưng Riềng.

Theo ông Huỳnh Đăng Khoa, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bưng Riềng, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019, xã tiếp tục được huyện Xuyên Mộc lựa chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Nhằm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, đầu năm 2020, MTTQ xã triển khai mô hình “Đường hoa nông thôn”.

Theo đó, Ban Công tác Mặt trận của 4 ấp đã tính toán kỹ số lượng bồn hoa, dự trù chi phí, đồng thời “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hộ dân sinh sống hai bên các tuyến đường để vận động tham gia thực hiện mô hình. 100% hộ dân đã tự nguyện đóng góp số tiền 29 triệu đồng và công xây dựng 4 “Đường hoa nông thôn” trên các tuyến đường liên ấp với tổng chiều dài 2km.

“Mỗi khi đi làm về, nhìn tuyến đường hoa, bao mệt mỏi như vơi bớt. Nguyện vọng của chúng tôi là làm sao giữ gìn cây hoa phát triển lâu dài để tuyến đường ngày một đẹp hơn”, bà Nguyễn Thị Liên (tổ 3, ấp 3, xã Bưng Riềng) phấn khởi nói.

Tương tự, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay vì môi trường, Ban công tác Mặt trận ấp Bình An, xã Bình Châu cũng thực hiện hiệu quả mô hình “Thùng rác môi trường”. Cụ thể, từ đầu năm 2022, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận ấp trực tiếp đến từng nhà vận động người dân mua thùng đựng rác và hướng dẫn phân loại rác. Đến nay đã có 55 thùng rác đặt ở địa điểm công cộng và hộ gia đình, với tổng trị giá gần 25 triệu đồng, do bà con tổ dân cư ấp Bình An đóng góp. Những thùng rác được bố trí theo sơ đồ, nằm ở vị trí thích hợp để người dân thu gom rác thải bỏ vào.

“Nhờ triển khai mô hình này mà ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân ngày càng cao, tình trạng xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường giảm”, bà Nguyễn Thị Bích Thủy (ấp Bình An, xã Bình Châu) bày tỏ.

Lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”

Với phương châm “Mỗi việc làm tốt gắn với một địa chỉ cụ thể”, 2 năm qua, Đoàn Thanh niên TT. Phước Bửu thường xuyên rà soát, tìm hiểu và chọn những địa chỉ thực sự khó khăn để hỗ trợ. Đến nay, Đoàn Thanh niên thị trấn đã vận động các cá nhân, DN trong và ngoài tỉnh nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi, với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/trẻ/tháng.

Cha mẹ mất sớm, em Phan Thế Vỹ (HS lớp 2, Trường TH Huỳnh Minh Thạnh) phải ở cùng người bác ruột trong căn nhà lụp xụp ở KP. Phước An, TT. Phước Bửu. Gia đình tuy thuộc diện mới thoát nghèo nhưng vợ chồng bác lại ốm đau thường xuyên nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Quần áo, sách vở của Vỹ hầu như đều do thầy cô, bạn bè tặng. Cuộc sống khó khăn nhưng 2 năm qua, em vẫn đạt danh hiệu HS khá. Trước nguy cơ phải bỏ học do không có tiền nộp học phí, Đoàn Thanh niên TT. Phước Bửu đã nhận đỡ đầu Vỹ với số tiền 500 ngàn đồng/tháng.

Từ đầu năm 2013 đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc đã vận động hơn 21,3 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; xây mới 221 căn nhà “đại đoàn kết”; sửa chữa 130 căn nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng; thăm, tặng quà cho người nghèo vào các dịp lễ, Tết với tổng số tiền 30,9 tỷ đồng.

“Được tổ chức Đoàn quan tâm, giúp đỡ, con sẽ cố gắng tiếp tục bám trường, bám lớp, trở thành người có ích”, em Vỹ tâm sự.

Tương tự, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Xuyên Mộc cũng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Điển hình là MTTQ xã Hòa Hội vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo hàng tháng cho 5 hộ nghèo. Hội LHPN huyện duy trì mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm giảm nghèo” với tổng số tiền 14,2 tỷ đồng cho hội viên vay vốn. Hội Người cao tuổi xã Xuyên Mộc vận động đóng góp tiền trợ cấp cho 12 hội viên khó khăn với số tiền 200-300 ngàn đồng/người/tháng. Hội Nông dân huyện thực hiện mô hình giảm nghèo với số tiền 1,4 tỷ đồng.

Theo ông Huỳnh Quang Duy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” không chỉ khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương mà còn góp phần huy động sức dân cùng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa bàn.

“Để cuộc vận động này ngày càng đạt hiệu quả, lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể của huyện sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng và nhân rộng thêm nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, ông Duy nhấn mạnh.

Bải, ảnh: MINH NHÂN