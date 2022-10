Khám mắt định kỳ rất quan trọng giúp phát hiện sớm những bất thường về mắt để có các biện pháp điều trị thích hợp và kịp thời, nhưng nhiều người vẫn chưa có thói quen này. Thậm chí, đã có những biểu hiện mắc các bệnh lý về mắt, người bệnh cũng đi chưa khám, chỉ đến khi thị lực suy giảm mạnh mới đến bệnh viện điều trị.

Chị Phan Thị Túy Hồng đi khám mắt định kỳ tại Bệnh viện Mắt tỉnh.

Vẫn còn chủ quan

8 năm trước, chị Phan Thị Túy Hồng (47 tuổi, ở 76T, KP.Long Sơn, TT.Long Điền, huyện Long Điền) được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Từ đó đến nay, chị vẫn uống thuốc đều đặn để chữa trị căn bệnh này. Cách đây khoảng 1 năm, mắt bên phải của chị có dấu hiệu mờ, kèm theo các biểu hiện như thường xuyên bị ngứa, chảy nước mắt và có gèn nhưng chị không đi khám. Ban đầu chị nghĩ do mất ngủ mới khiến mắt giảm thị lực. Đến khoảng tháng 3/2022, khi con mắt không còn nhìn rõ mọi vật thì chị mới đến Bệnh viện Mắt tỉnh để khám. Bác sĩ chẩn đoán chị Hồng bị đục thủy tinh thể, biến chứng phù hoàng điểm do bệnh đái tháo đường. Ngoài việc đi khám mắt định kỳ 1 lần/tháng, chị còn được tiêm nội nhãn 4 mũi để điều trị bệnh phù hoàng điểm. Nhờ đó, đến nay, con mắt bên phải của chị đã cải thiện thị lực đáng kể, giúp chị thoải mái và vui vẻ hơn trong cuộc sống. “Từ trước tới nay, tôi chưa có thói quen đi khám mắt định kỳ. Ngay cả khi mắt có dấu hiệu bất thường thì tôi cũng còn chủ quan chưa đi khám ngay. May nhờ bác sĩ của Bệnh viện Mắt đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả”, chị Hồng nói.

Hay như trường hợp bà Lê Thị Thiện (82 tuổi, ở 32/3 Nguyễn Gia Thiều, TP.Vũng Tàu) cũng đi khám trễ sau khi mắt đã bị bệnh nặng. Bà cho biết, cách đây 2 năm, con mắt bên phải bắt đầu mờ, sau đó một thời gian, con mắt bên trái cũng mờ theo. Đến tháng 8/2022, khi nhìn mọi thứ trở nên khó khăn bà mới đi khám mắt. Bác sĩ của Bệnh viện Mắt tỉnh đã chẩn đoán mắt bà bị cườm khô và có nguy cơ bị cườm nước. Vì thế, bà được chỉ định bắn laser để dự phòng bệnh cườm nước. Sau khi ổn định, bà Thiện sẽ được phẫu thuật cườm khô. Cùng với đó, bà còn phải tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ 1 tháng/lần, về nhà uống thuốc và nhỏ mắt theo hướng dẫn. Bà Thiện nói: “Khi mắt mới bị bệnh tôi chưa đi khám, vì nghĩ rằng có lẽ do tuổi cao, sức yếu nên làm cho đôi mắt bị yếu và suy giảm thị lực là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ, mắt tôi bị nặng, phải điều trị mới có cơ hội làm cho mắt sáng lên”.

Nên khám mắt định kỳ

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh, phụ trách Khoa Khám bệnh cấp cứu (Bệnh viện Mắt tỉnh) cho biết, hiện có nhiều bệnh lý gây ra tình trạng giảm hoặc mất thị lực ở người bệnh. Điển hình như người già hay gặp các bệnh: Cườm khô, cườm nước; trẻ em có bệnh tật khúc xạ…. Ngoài ra, còn có những bệnh lý bẩm sinh gây ra mờ mắt, thậm chí mù mắt ở trẻ nhỏ như u nguyên bào võng mạc. Những bệnh này cần được phát hiện sớm, để được điều trị kịp thời và hiệu quả. Nếu chậm trễ, sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng như không thể điều trị hoặc điều trị bệnh nhưng thị lực không thể phục hồi. Vì thế, khám mắt định kỳ là rất cần thiết để bảo vệ đôi mắt. Khi khám mắt, bệnh nhân sẽ được theo dõi, điều trị, hướng dẫn chăm sóc mắt, giúp cho người dân có thị lực tốt nhất để bảo đảm cho việc học tập, làm việc, sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày. Trong trường hợp phát hiện bệnh sớm, giúp việc điều trị bệnh thuận lợi và mang lại hiệu quả cao hơn. Nếu để bệnh chậm trễ hoặc gián đoán điều trị sẽ làm cho bệnh trở nên nặng hơn. Điều này khiến cho công tác điều trị gặp nhiều khó khăn và khả năng cải thiện thị lực không đạt hiệu quả cao.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh khuyến cáo, người trên 40 tuổi phải đi khám mắt định kỳ 2 lần/năm, nhưng khi có bệnh nội khoa hoặc mắt có biểu hiện suy yếu nên đi khám 1 lần/năm. Đặc biệt đối với đối tượng nhóm bệnh nhân mắc đái tháo đường thì 6 tháng phải đi kiểm tra đáy mắt 1 lần. Bởi khi đã có tổn thương trên đáy mắt mà được phát hiện sớm sẽ có những biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc. Nhưng nếu để xảy ra tình trạng có biến chứng bong võng mạc, xuất huyết, tân mạch võng mạc… thì việc điều trị tốn kém, thị lực khôi phục không được nhiều. Do vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức và duy trì thói quen khám mắt định kỳ để được bác sĩ kịp thời phát hiện những bất thường về mắt để kịp thời điều trị bệnh đạt kết quả cao.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp thông tin thêm, thời gian qua, Bệnh viện Mắt tỉnh triển khai nhiều chương trình, hoạt động phòng chống mù lòa cho người dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc khám, điều trị bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện, đơn vị còn duy trì công tác khám mắt phòng chống mù lòa tại cộng đồng.

“Trong năm 2022, Bệnh viện Mắt tỉnh thực hiện 3 dự án quốc tế, gồm: Chăm sóc mắt cho học sinh; khám và phẫu thuật mắt cho người cao tuổi bị mù; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều chỉnh và nâng cao chất lượng hình ảnh chụp đáy mắt cho bệnh nhân đái tháo đường và bán phần sau. Qua đó, giúp các đối tượng tiếp cận được các chương trình chăm sóc mắt và có biện pháp bảo vệ mắt tốt nhất”, bác sĩ Giáp cho hay.

Ngày Thị giác thế giới là ngày nào?

Ngày Thị giác Thế giới được tổ chức vào thứ Năm của tuần lễ thứ 2 trong tháng 10 hằng năm, nhằm tập trung sự chú ý của toàn cầu vào vấn đề mù lòa và suy giảm thị lực. Ngày Thị giác thế giới năm 2022 là ngày 13 tháng 10 (thứ Năm).