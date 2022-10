Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp được nhận giải thưởng cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa châu Á-Thái Bình Dương năm 2023

Chiều 27/10, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh vui mừng cho biết, vừa nhận được thư của Hiệp hội Nhãn khoa châu Á-Thái Bình Dương thông báo ông được chọn là người nhận Giải thưởng cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 (The 2023 APAO Outstanding Service in Prevention of Blindness Award).