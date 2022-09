UBMTTQ Việt Nam tỉnh vừa tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao xe cứu thương cho Bệnh viện Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu, trao bảng tượng trưng xe cứu thương cho bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu.

Xe cứu thương do Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu tài trợ, trị giá 1,2 tỷ đồng, được trích từ nguồn kinh phí an sinh xã hội của BIDV. Đây là 1 trong số 65 xe cứu thương do BIDV trao tặng cho các cơ sở y tế thuộc các tỉnh, thành phố trên toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, BIDV luôn chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. 5 năm gần đây, BIDV Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ủng hộ khoảng 4,6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: THI PHONG