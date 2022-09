Đường đến trường đã gần hơn

Nhận học bổng là những chiếc xe đạp mới hay những suất học bổng, đồ dùng học tập, những học sinh nghèo đều bày tỏ niềm cảm kích và xúc động. Đây cũng chính là nguồn động lực để các em vượt khó đến trường.

Đại diện LĐLĐ TP. Vũng Tàu và Công ty TNHH Xây dựng Lang Phong tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại Trường TH Long Sơn 1.

Món quà ý nghĩa

Từ rất sớm, các em HS Trường TH Hoà Bình, phường 5, TP.Vũng Tàu đã tập trung tại sân trường để nhận học bổng do LĐLĐ TP.Vũng Tàu kết nối nhà hảo tâm trao tặng. 20 chiếc xe đạp do DNTN Xăng dầu Long Phước tài trợ đã được trao đến các em HS nghèo hiếu học của Trường TH Hoà Bình, ngày 26/8.

Đạp thử những vòng xe đầu tiên trên chiếc xe đạp mới vừa được trao tặng, em Nguyễn Thị Tường Vy (Lớp 4A, Trường TH Hoà Bình, phường 5, TP.Vũng Tàu) rơm rớm nước mắt nói: “Chúng cháu là những HS nghèo. Dù mỗi bạn có những hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều có chung ước muốn là được đến trường. Chúng cháu may mắn vì vẫn được cha mẹ gắng sức lo cho con được đi học và càng may mắn hơn khi được các nhà hảo tâm trao những phần quà ý nghĩa, động viên chúng cháu nỗ lực học tập hơn nữa để thực hiện ước mơ của mình”.

Ngồi ở một góc sân trường, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (thôn 2, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) cứ thấp thỏm chờ con cùng mang xe đạp mới về nhà. Chồng mất sớm, chị Thảo làm công việc lao công mưu sinh nuôi con trai ăn học. Cuộc sống khó khăn nên dù nhà xa trường, chị chưa thể sắm cho con trai là Nguyễn Quốc Huy (lớp 3.2 Trường TH Long Sơn 1) xe đạp mới để đến trường. “Nhà cách trường gần 3km nên khá xa trường. Bữa nay nhận được xe mà tôi mừng muốn khóc, món quà này quá bất ngờ và ý nghĩa với hai mẹ con. Từ hôm nay, đường đến trường của con sẽ gần hơn!”, chị Thảo xúc động nói.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu cho biết, thông qua sự kết nối của LĐLĐ TP.Vũng Tàu, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lang Phong và DNTN Xăng dầu Long Phước tài trợ xe đạp và học bổng. Trong đó, 30 xe đạp và 30 suất học bổng (mỗi suất 500 ngàn đồng) trao tặng cho học sinh nghèo hiếu học tại 3 trường: TH Long Sơn 1, TH Long Sơn 2 (xã Long Sơn) và TH Võ Nguyên Giáp (phường 12) do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lang Phong tài trợ.

“Những phần quà này góp sức động viên, chia sẻ khó khăn, khích lệ tinh thần học tập học sinh nghèo hiếu học vượt khó, học giỏi trước thềm năm học mới. Đây cũng là hoạt động thường niên của LĐLĐ TP.Vũng Tàu dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi”, bà Trần Thị Thanh Thuỷ bày tỏ.

Nâng bước em đến trường

Cao Đại Phát (lớp 8 Trường THCS Phước Thắng, phường 11, TP.Vũng Tàu) có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận học bổng “Nâng bước em đến trường” ngày 26/8 vừa qua. Bà Cao Thị Quý, bà ngoại Phát tâm sự: “Cha mẹ Phát bỏ đi để lại 4 anh em cho bà nuôi dưỡng. Cuộc sống khó khăn nhưng may mắn, Phát được nhận học bổng “Nâng bước em đến trường” do Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Tàu trao tặng với số tiền 4,5 triệu đồng/năm. Với số tiền này, chi tiêu tằn tiện thì cháu tôi vẫn thực hiện được ước mơ đến trường”.

Em Nguyễn Nam Phương (lớp 5A9 Trường TH Quang Trung, TP.Vũng Tàu) sống cùng ông bà nội sau khi bố mẹ chia tay. Gương mặt cô bé dường như sáng bừng hạnh phúc khi đón nhận các suất quà của Hội Khuyến học KP.4, phường 9, TP.Vũng Tàu hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. Đó vừa là món quà thiết thực và cũng là sự động viên tinh thần đúng lúc, kịp thời đối với những hoàn cảnh khó khăn như Nam Phương. Và Phương cũng là 527 lượt học sinh có thành tích cao trong học tập, vượt khó học giỏi được khen thưởng, tặng học bổng khuyến học của Hội Khuyến học KP.4, phường 9, TP.Vũng Tàu trong năm học 2022 diễn ra ngày 21/8 vừa qua.

Đến dự và phát biểu tại buổi trao học bổng, khen thưởng của Hội Khuyến học KP.4, phường 9, TP.Vũng Tàu, ông Lương Đức Đích, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho hay, những phần quà, suất học bổng được trao đến tận tay các em HS nhằm chia sẻ, hỗ trợ kịp thời cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Do đó, đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, chia sẻ cùng người dân, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng đến trẻ em nghèo trong vùng chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Với những suất học bổng nghĩa tình này, hy vọng món quà này có thể chia sẻ và hỗ trợ các em vững bước đến trường. Đồng thời, từ những “khu phố hiếu học” này sẽ lan tỏa hơn nữa trong toàn tỉnh để nâng bước nhiều trẻ em đến trường...”, ông Lương Đức Đích nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG