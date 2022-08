Khẩn trương, chủ động chuẩn bị năm học mới

Tiếp tục chương trình khảo sát công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023, ngày 11/8, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tổ chức 2 đoàn khảo sát tại các trường MN, phổ thông trên địa bàn 2 huyện: Đất Đỏ và Châu Đức.

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khảo sát cơ sở vật chất và các điều kiện để chuẩn bị cho năm học mới tại Trường THCS Láng Dài (huyện Đất Đỏ). Ảnh: KHÁNH CHI

Đoàn do ông Bùi Chí Tình, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đất Đỏ, gồm: MN Lộc An, TH Lộc An, TH Phước Thọ, THCS Láng Dài và THPT Võ Thị Sáu.

Đoàn do ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát các trường trên địa bàn huyện Châu Đức, gồm: MN Hoa Sen, MN Tuổi Thơ, MN Vành Khuyên, TH Trần Phú, TH Kim Đồng, THCS Lê Lợi, THCS Trần Hưng Đạo, Trung tâm GDTX huyện Châu Đức và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.

Tại các trường, 2 đoàn đã khảo sát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tình hình đội ngũ cùng các điều kiện để tổ chức dạy và học trong năm học mới 2022-2023. Đồng thời, các đoàn cũng nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các nhà trường.

Các đoàn khảo sát của HĐND tỉnh đánh giá các cơ sở giáo dục trên địa bàn 2 huyện đã và đang tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức giảng dạy, học tập; nhiều trường đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. 2 đoàn cũng ghi nhận tình trạng thiếu GV, cán bộ quản lý tại địa bàn 2 huyện.

KHÁNH CHI-HUYỀN TRANG