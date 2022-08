Hỗ trợ 10,7 tỷ đồng tiền thuê nhà cho người lao động

Sở LĐTBXH cho biết, tính đến 15/8, các địa phương đã chi trả kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 11.034 lượt lao động, tương ứng 5,85 tỷ đồng (tỷ lệ giải ngân đạt 54,72%). Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai chi hỗ trợ cho người lao động còn lại.

Để gói hỗ trợ nhanh chóng đến với người lao động, Sở LĐTBXH đang tiếp tục phối hợp, đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động với mục tiêu cơ bản hoàn thành chính sách hỗ trợ trong tháng 8/2022 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Được biết số lao động đã được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ đạt khoảng 13,31% so với số dự kiến là 70.000 lao động. Đại diện Sở LĐTBXH nhận định, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, các đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ được quy định cụ thể hơn. Do vậy, số lượng đối tượng được hỗ trợ thực tế của địa phương sẽ thấp hơn so với số lượng dự kiến ban đầu.

