140 thanh thiếu nhi tham gia Trại hè tiếng Anh

Sáng 4/8, tại Eco Tân Hưng (TP.Bà Rịa), Tỉnh Đoàn phối hợp Trung tâm Anh ngữ Champion (huyện Đất Đỏ) đã khai mạc Trại hè tiếng Anh năm 2022. Trại hè thu hút 140 thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Trại sinh thể hiện một tiết mục dân vũ tươi trẻ tại Trại hè.

Với chủ đề Great Summer-Discover your own way (tạm dịch: Mùa hè tuyệt vời-Khám phá theo cách của bạn), Trại hè tiếng Anh diễn ra trong 2 ngày, gồm nhiều hoạt động sôi nổi dành cho các em, như: Dựng lều trại, thi Rung chuông vàng (chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh), hùng biện, trải nghiệm thực tế, đốt lửa trại, nhảy dân vũ...

Các hoạt động tại Trại hè đều sử dụng tiếng Anh để các em trau dồi khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ một cách linh hoạt.

Các trại sinh trong phần thi Rung chuông vàng.

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, Trại hè tiếng Anh nhằm triển khai Đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2022”, giúp các em thêm tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh, trau dồi kỹ năng cho bản thân, trong đó có kỹ năng làm việc nhóm.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH-CÔNG MINH