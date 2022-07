Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 500 sinh viên, giảng viên

Sáng 27/7, Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm năm 2022 cho 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của trường.

Các đại biểu, giảng viên, SV tham dự chương trình chụp hình lưu niệm.

Tại hội nghị, báo cáo viên Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh và Thiếu tá Nguyễn Thị Hằng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an TP. Vũng Tàu đã phổ biến 4 chuyên đề, gồm: Đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội về ma túy; Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm công nghệ cao; Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mua bán người; Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

SV Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan tới các chuyên đề của hội nghị.

Các báo cáo viên đã cung cấp cho các cán bộ, giảng viên, SV về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh; tác hại, nguyên nhân của tội phạm và tệ nạn ma túy; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Đồng thời cung cấp kiến thức tổng quan về tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; những hình thức và dấu hiệu của tội phạm công nghệ cao và các biện pháp phòng ngừa; phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người và các biện pháp đấu tranh; thực trạng, hậu quả, nguyên nhân và các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông.

ThS. Tô Minh Nhựt, Giám đốc Trung tâm Trải nghiệm và việc làm sinh viên Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giảng viên, SV nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, có văn hoá với phương châm “Thầy mẫu mực, trò chăm ngoan, trường khang trang, lớp thân thiện”. Đồng thời giúp các em SV có kiến thức để bảo vệ bản thân, gia đình góp phần bảo vệ ANTQ.

KHÁNH CHI