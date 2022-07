An toàn, đúng quy chế

“Nếu không có chú Cường, em sẽ lỡ mất kỳ thi” Thiếu úy Nguyễn Quốc Cường, Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Bà Rịa hỗ trợ TS đến điểm thi Trường THPT Bà Rịa đúng thời gian quy định chiều 7/7. Ảnh: TUỆ LÂM Trước giờ diễn ra thi môn Toán, tại điểm thi Trường THPT Bà Rịa (TP. Bà Rịa) có 3 TS gặp “sự cố”, gồm: 1 em mặc đồng phục không đúng quy định; 1 em quên máy tính và 1 em ngủ quên. 3 TS này đều được Thiếu úy Nguyễn Quốc Cường, Đội CSGT-Trật tự Công an TP. Bà Rịa hỗ trợ kịp thời. Thiếu úy Cường cho hay, sau khi đội thanh niên tình nguyện (TNTN) của Thành Đoàn Bà Rịa thông tin về các trường hợp gặp sự cố, anh liền dùng mô tô đặc chủng của đơn vị lần lượt chở TS về nhà lấy máy tính và thay quần áo, sau đó tức tốc chở các em quay lại điểm thi. “Riêng với TS ngủ quên thì trước giờ phát đề thi còn 10 phút mới phát hiện em này vẫn đang ở nhà. Đội TNTN đã gọi điện trước cho TS chuẩn bị, còn tôi thì dùng mô tô đặc chủng chạy tới nhà đón em tới điểm thi. Vừa lái xe, tôi vừa phải động viên, trấn an tinh thần cho em. Cũng may, tôi đã chở em đến điểm thi kịp giờ làm bài”, Thiếu úy Cường chia sẻ. Không giấu được vui mừng khi được Thiếu úy Cường hỗ trợ kịp thời, em Ngô Thị Ánh Tuyết, lớp 12A5, Trường THPT Bà Rịa cho hay, cận ngày thi, em phải thức khuya ôn bài. Sau khi thi xong môn Văn, em về nhà và tranh thủ ôn lại kiến thức môn Toán. Nhưng do mệt mỏi, thiếu ngủ, em ngủ lúc nào không hay. “Khi biết muộn giờ thi, em lo lắng vô cùng. Nhờ có Thiếu úy Cường, em đã may mắn vào phòng thi kịp thời và làm bài tương đối tốt. Em cảm kích và biết ơn chú Cường rất nhiều. Nếu không có chú Cường, em sẽ lỡ mất kỳ thi”, Ánh Tuyết xúc động nói.