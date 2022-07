Không điều chuyển thuốc điều trị COVID-19 khi chưa có chỉ đạo của Bộ Y tế

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố về xử lý thuốc điều trị COVID-19 do Bộ tiếp nhận và phân bổ chưa sử dụng.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua Bộ đã huy động các nguồn viện trợ để bảo đảm cung cấp thuốc điều trị COVID-19 (gồm remdesivir, favipiravir, kháng thể Casirivimab and Imdevimab) cho các cơ sở y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại trung ương và địa phương. Hiện nay, với xu hướng giảm đáng kể số ca mắc và tỷ lệ nặng cần nhập viện do COVID-19, nhu cầu sử dụng thuốc điều trị COVID-19 giảm. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng nhận được một số công văn báo cáo tình hình thuốc chưa sử dụng, đề nghị điều chuyển thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế tiếp nhận tài trợ và phân bổ cho các đơn vị.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 đã được phân bố tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm thuốc dự phòng, không để thiếu thuốc tại cơ sở trong trường hợp dịch bùng phát.

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng thuốc của các đơn vị, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn giải quyết các thuốc điều trị COVID-19 chưa sử dụng. Các địa phương, đơn vị không thực hiện điều chuyển, cho vay, mượn thuốc giữa các địa phương, đơn vị khi chưa có chỉ đạo của Bộ Y tế.

Được biết đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn tồn kho 259.000 viên thuốc các loại dùng để điều trị COVID-19 và còn hạn sử dụng.

TUỆ LÂM