Thu ngân sách tăng cao

Ngày 25/7, HĐND huyện Châu Đức đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Báo cáo tại Kỳ họp, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và có bước phát triển. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.447 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp 2.416 tỷ đồng, tăng hơn 10% so cùng kỳ; Doanh thu thương mại-dịch vụ đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt hơn 324 tỷ đồng, đạt hơn 68% dự toán và tăng hơn 13% so với cùng kỳ.

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Châu Đức sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là những ngành nghề có lợi thế như lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thủ tục, phiền hà và mang lại sự hài lòng cho người dân và DN. Đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022…

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng chất vấn và trả lời chất vấn những nội dung cử tri quan tâm như: tiêu thụ nông sản, định hướng nghề nghiệp cho HS, ô nhiễm môi trường, vấn đề đất đai, giao thông nông thôn, rừng phòng hộ, điện chiếu sáng, dự án chậm triển khai, giá bồi thường đất thu hồi. Đồng thời, biểu quyết thông qua 26 tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND...

TRÚC GIANG