Ngày 16/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tổ chức lễ phát động phong trào “Mái ấm yêu thương” và “Hạt gạo nghĩa tình” năm 2022.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo TP.Vũng Tàu trao hoa, thư cảm ơn đến các nhà hảo tâm ủng hộ phong trào "Mái ấm yêu thương" và "Hạt gạo nghĩa tình".

Phong trào “Mái ấm yêu thương” nhằm hỗ trợ hộ khó khăn thực hiện ước mơ xây dựng ngôi nhà chắc chắn, vững chãi hơn để lạc nghiệp; đồng thời hỗ trợ gạo cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Đại diện Chùa Từ Quang tặng 7 tấn gạo cho phong trào "Hạt gạo nghĩa tình".

Ngay tại lễ phát động, các nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền 680 triệu đồng cho phong trào “Mái ấm yêu thương” và 18 tấn gạo cho phong trào “hạt gạo nghĩa tình”. Số tiền trên đã được chuyển đến một số phường, xã để xây dựng nhà cho người dân ngay trong tháng 6; số gạo sẽ được MTTQ thành phố trao tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian tới.

Các nhà hảo tâm trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ phong trào "Mái ấm yêu thương" tại lễ phát động.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu cho biết, nhằm phát huy vai trò của mặt trận các cấp trong công tác an sinh xã hội, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động nhằm kịp thời, chung sức phòng, chống dịch COVID-19 và đặc biệt hỗ trợ người dân trong dịch và sau dịch, với những phong trào tiêu biểu, như: Chắp cánh ước mơ (tặng học bổng cho con em người dân ảnh hưởng bởi COVID-19), tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; trao sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn có vốn làm ăn; tặng túi an sinh...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH