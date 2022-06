Trợ giúp người lao động lúc khó khăn

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đã được các cấp công đoàn (CĐ) tại BR-VT triển khai trong tháng công nhân lần thứ 14 đã góp phần san sẻ khó khăn, động viên tinh thần giúp công nhân viên chức, người lao động (NLĐ) vững tâm vượt khó.

Đại diện LĐLĐ tỉnh trao tặng quà cho NLĐ khó khăn tại KCN Đông Xuyên (TP.Vũng Tàu).

Những sự hỗ trợ kịp thời

Khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh u vú càng khiến ước mơ về một mái ấm của chị Nguyễn Thị Nhàn, công nhân Công ty TNHH MTV CPS Kim Long (huyện Châu Đức) trở nên xa vời. Dù vậy mới đây, chị Nhàn may mắn được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà. Với chị Nhàn ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” là sự hỗ trợ kịp thời và vô cùng ý nghĩa. Chị Nhàn và chồng đều làm cùng công ty.

Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng túng thiếu khi chị phát hiện bị u vú. Hàng tháng, tiền thuốc điều trị, rất tốn kém. Vật vã với bệnh tật nhưng chị vẫn ráng đi làm để cùng chồng lo cho 2 con nhỏ và có tiền chữa bệnh. Mơ ước lớn nhất của vợ chồng chị Nhàn là có tiền sửa sang lại căn nhà dột nát, nền nhà sụt lún được cất từ hơn 10 năm trước. “Khi được CĐ hỗ trợ, trao tặng ngôi nhà mới, gia đình tôi rất hạnh phúc. Món quà nghĩa tình ấy là nguồn động viên, hỗ trợ gia đình tôi vượt qua khó khăn để vươn lên”, chị Nhàn nói.

Trong Tháng công nhân, nhiều lao động đã đón nhận niềm vui khi ước mơ an cư đã trở thành hiện thực bởi có sự chung tay hỗ trợ của các cấp CĐ. Cùng với trao tặng “Mái ấm công đoàn”, các cấp CĐ đã hỗ trợ kịp thời cho NLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo. LĐLĐ tỉnh cũng vừa đến thăm, trao tặng 3 triệu đồng và động viên gia đình anh Mai Bá Tùng mất vì tai nạn lao động. Vợ chồng anh Tùng - chị Hiền mới làm đám cưới được 4 tháng, chị Hiền đang mang thai đứa con đầu lòng thì anh Tùng không may bị tai nạn lao động. “Vợ chồng tôi mới cưới, đang thuê trọ. Tháng 4/2021 khi đang đi làm ngoài biển thì không may chồng tôi mất. Biến cố ập tới, tôi gắng gượng để lo cho con và may mắn xung quanh luôn có người thân, bạn bè cùng các anh, chị CĐ quan tâm, động viên, giúp tôi vững tin để vượt lên khó khăn”, chị Lê Dương Minh Hiền- vợ anh Tùng cho biết.

“Tháng công nhân” đã tiếp sức cho hàng chục ngàn đoàn viên- NLĐ. Một trong những điểm nhấn của hoạt động chăm lo là tặng quà hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Là một trong những lao động được đón nhận quà từ tổ chức CĐ, anh Nguyễn Trọng Duy, công nhân Công ty TNHH Lock &Lock Vina (TX.Phú Mỹ) cho biết, suốt thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thu nhập bị giảm sút khiến cuộc sống gia đình anh gặp nhiều khó khăn. “Trong suốt thời gian qua, tôi được CĐ hỗ trợ nhiều lần. Lần này, lại được nhận quà của CĐ, tôi rất cảm động”, anh Duy chia sẻ.

Không chỉ đẩy mạnh chăm lo, hỗ trợ NLĐ khó khăn mà “Tháng công nhân” năm nay còn để lại nhiều dấu ấn khi các cấp CĐ tích cực triển khai hoạt động “Đối thoại tháng 5” nhằm lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của NLĐ. Có 186 đơn vị tổ chức đối thoại với 55.800 ngàn NLĐ tham gia. Thông qua các buổi đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị của NLĐ đã được lắng nghe, chia sẻ.

Thực hiện “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” diễn ra từ 21/4 đến hết ngày 31/5 đã có 3.562 sáng kiến của CNVCLĐ tỉnh cập nhật lên phần mềm, đạt 101% chỉ tiêu. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 500 phần quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị trị 500 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp với Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho 50 thanh niên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trị giá 50 triệu đồng; tiếp tục cho 670 lượt NLĐ vay Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức và NLĐ nghèo tỉnh hơn 12,6 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Nhiều cách chăm lo

Cùng với chăm lo vật chất, các cấp CĐ còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ. Điển hình như: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động; tổ chức hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động, NLĐ với các đơn vị chức năng về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội; tổ chức tuyên truyền pháp luật và điều lệ CĐ Việt Nam; tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội… trong công nhân viên chức lao động.

Theo LĐLĐ tỉnh, Tháng Công nhân năm 2022 đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang đậm dấu ấn chăm lo cho NLĐ của tổ chức CĐ. Có 687 CĐCS tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân với những hình thức đa dạng, phong phú, ý nghĩa phù hợp với tình hình thực tế, nhằm chăm lo, đảm bảo đời sống cho người lao động tại địa phương.

Tháng Công nhân lần thứ 14 năm nay, các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 9.617 phần quà hỗ trợ cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 8,5 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, 6 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá 350 triệu đồng đã được trao tặng cho lao động khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, nhiều chương trình khác cũng được triển khai thực hiện hiệu quả trong Tháng Công nhân 2022 như: Tiếp tục thực hiện 13 bản thỏa thuận và đã có 2.163 đoàn viên NLĐ được thụ hưởng trị giá hơn 400 triệu đồng; tham gia với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp; tổ chức 74 hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao thu hút 26.200 đoàn viên, NLĐ tham gia...

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên - lao động yên tâm làm việc, các cấp CĐ tỉnh BR-VT đã và đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho lao động khó khăn. Ngoài kinh phí CĐ, các cấp CĐ còn tích cực kêu gọi sự ủng hộ của người sử dụng lao động và cả lực lượng đoàn viên để hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN