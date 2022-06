Thêm đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

Cụ thể, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

Để được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với ca bệnh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận; đối với ca bệnh đang cách ly, điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú thì do trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận.

Trước đó, theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT đã ban hành, Bộ GD-ĐT quy định 3 trường hợp được đặc cách thi tốt nghiệp THPT. Thứ nhất là người học đủ điều kiện dự thi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi với điều kiện phải xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.

Thứ hai là người học thuộc các đối tượng quy định bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại. Điều kiện xét đặc cách trong trường hợp này là điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5,0 điểm trở lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên.

Thứ ba, các đối tượng là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại điều 5 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ chính thức diễn ra trên cả nước vào ngày 7 và 8/7. Ngày 6/7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

HOÀNG DƯƠNG