Chung tay ngăn ngừa HIV trong cộng đồng

Hoạt động phi lợi nhuận, nhưng 7 năm qua, nhóm Bình Minh (16, Mạc Đĩnh Chi, TP. Vũng Tàu) đã đồng hành, hỗ trợ nhiều đối tượng trong cộng đồng có nguy cơ lây nhiễm HIV.

Anh Lê Trung Hiếu (bên trái), Trưởng Nhóm Bình Minh lấy máu xét nghiệm HIV cho người có nguy cơ cao lây nhiễm căn bệnh này.

Hỗ trợ người đồng cảnh

Vừa lấy máu xét nghiệm HIV cho khách hàng, anh Lê Trung Hiếu, 29 tuổi, người sáng lập và là Trưởng nhóm Bình Minh tâm sự, từ khi còn nhỏ, anh chỉ thích chơi và cảm mến với bạn cùng giới. Lớn lên, dấu hiệu này trở nên rõ ràng hơn khi anh có tình cảm và cũng chỉ rung động với bạn đồng giới. Thấy bản thân có sự khác biệt trong chuyện tình cảm, anh tự lên mạng tìm hiểu thông tin liên quan về giới tính của mình. Nhờ đó, anh bắt đầu chấp nhận và sớm thích nghi với cuộc đời của một người thuộc cộng đồng MSM (đồng giới nam). Hơn nữa, anh vốn là người hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ nên khi phát hiện bản thân thuộc cộng đồng MSM, anh vẫn cảm thấy lạc quan và yêu đời.

Song thực tế có không ít trường hợp thuộc giới tính như anh không làm được vậy. Họ cảm thấy mặc cảm, xa lánh mọi người, nhất là thiếu kiến thức phòng ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, đặc biệt là HIV khi quan hệ đồng giới.

Với mong muốn giúp đỡ những trường hợp có giới tính giống mình, anh Hiếu đã thành lập nhóm Bình Minh vào tháng 7/2015, gồm 7 thành viên. Đến nay, nhóm đã phát triển lên 13 thành viên, thuộc nhiều thành phần: sinh viên, công nhân, lao động tự do và có tuổi đời còn khá trẻ, từ 18 đến 29 tuổi.

Tham gia nhóm, các thành viên được dự các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền, vận động đối tượng nguy cơ lây nhiễm HIV sử dụng biện pháp quan hệ tình dục an toàn. Nhờ đó, họ không chỉ biết cách bảo vệ sức khỏe, an toàn khi quan hệ tình dục mà còn giúp đỡ các đối tượng khác (người tiêm chích ma túy, nữ bán dâm) ngoài cộng đồng có hành vi nguy cơ lây nhiễm bệnh HIV.

Hàng năm, nhóm Bình Minh tư vấn kiến thức và phát vật phẩm y tế cho khoảng 1.000 người; hỗ trợ xét nghiệm HIV cho hơn 800 đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh. Nhóm đã nhiều lần được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Cục Phòng chống HIV (Bộ Y tế) khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho hoạt động phòng, chống HIV.

Lan tỏa thông điệp phòng, chống HIV

Trước đây, anh Nguyễn Thanh Tài, 24 tuổi, ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP. Vũng Tàu) là khách hàng của nhóm Bình Minh. Sau thời gian được tiếp cận kiến thức và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa lây nhiễm HIV, anh đã đăng ký gia nhập nhóm 4 năm nay. Anh Tài thổ lộ, từ năm 19 tuổi, anh đã biết mình thuộc cộng đồng MSM. Do đã biết thông tin về cộng đồng MSM nên anh có suy nghĩ thoáng về giới tính của mình hơn. Vì vậy, cuộc sống của anh không có gì thay đổi so với trước. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh được nhận vào làm việc tại một công ty ở KCN Phú Mỹ 3 (TX. Phú Mỹ).

Tham gia nhóm Bình Minh, anh muốn lan tỏa kiến thức và các biện pháp quan hệ tình dục an toàn cho những người có nguy cơ lây nhiễm HIV, giúp họ bảo vệ sức khỏe. Đây là những người còn gặp nhiều rào cản bởi định kiến xã hội và e ngại khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế. Để khách hàng dễ tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của nhóm, anh Tài đã lập trang mạng xã hội, google maps chia sẻ thông tin về dịch vụ xét nghiệm HIV cho đối tượng nguy cơ cao. Mỗi tháng, anh hỗ trợ và phát vật phẩm y tế cho khoảng 10-20 người.

“Tham gia nhóm Bình Minh, tôi dễ trải lòng mình hơn và được đồng cảm, chia sẻ khi gặp những vấn đề tế nhị trong cuộc sống. Do vậy, tôi muốn giúp những đối tượng nguy cơ lây nhiễm HIV kiến thức, biện pháp phòng ngừa và can thiệp, lan truyền đến nhiều người nhằm thay đổi thái độ, không nên kỳ thị và xa lánh, giúp họ cân bằng cuộc sống hơn”, anh Tài nói.

Hiện nay, nhóm Bình Minh đang cung cấp 3 gói dịch vụ, hỗ trợ chính cho khách hàng, gồm: Tư vấn truyền thông, thay đổi hành vi nguy cơ (các biện pháp quan hệ tình dục an toàn, kiến thức về HIV và các bệnh lây qua đường tình dục); phát vật phẩm y tế để khách hàng thay đổi hành vi an toàn; gói xét nghiệm HIV để chuyển điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm bệnh. Các gói dịch vụ do nhóm Bình Minh đang hỗ trợ các đối tượng được Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống lao, AIDS, sốt rét tài trợ hàng năm.

Hầu hết khách hàng sử dụng các gói dịch vụ của nhóm Bình Minh đều cảm thấy yên tâm và cởi mở hơn trong cuộc sống. Anh H.D.H., 26 tuổi, ở phường Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ) thuộc cộng đồng LGBT và đang chung sống với bạn trai. Anh là khách hàng của nhóm Bình Minh từ tháng 12/2020 đến nay. Cứ 3 tháng một lần, anh H., được thành viên của nhóm lấy máu xét nghiệm HIV và cung cấp vật phẩm y tế để anh bảo vệ sức khỏe cho mình và bạn tình.

Anh H. cho hay: “Biết tôi thuộc cộng đồng LGBT, ba mẹ ở quê rất buồn và khó chấp nhận. Vì vậy, tôi rất ngại khi chia sẻ tâm tư, tình cảm và cuộc sống riêng tư với người khác. Nhưng khi đến với nhóm Bình Minh, tôi được trút bỏ những nỗi niềm chất chứa trong lòng, tinh thần thoải mái và vui vẻ hơn”.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM