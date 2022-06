KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022: Phòng ngừa gian lận thi cử bằng công nghệ cao

KHÔNG RA ĐỀ VÀO NỘI DUNG TINH GIẢN TRONG 3 NĂM HỌC Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, đối với công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, nguyên tắc thực hiện là độc lập và phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các khâu trong xây dựng, quản lý. Cục quản lý chất lượng đã rà soát ma trận của 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12. Các nội dung kiến thức đã được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 không đưa vào đề thi năm nay. Đề thi chính thức sẽ được xây dựng dựa trên ma trận đề thi được Bộ ban hành và bám sát đề thi tham khảo đã được Bộ công bố vào tháng 3 vừa qua. Đến tháng 6/2022, ngân hàng câu hỏi thi cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là khâu lựa chọn và nhập liệu câu hỏi.