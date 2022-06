Chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ chính thức diễn ra. Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. ● Thưa bà, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được thực hiện như thế nào?

- Bà Trần Thị Ngọc Châu: Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT được triển khai một cách chu đáo, kỹ lưỡng với phương châm: “An toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19”.

Sở GD-ĐT đã cử nhân sự tham gia đầy đủ các Hội nghị triển khai Kỳ thi, tập huấn công tác chấm thi trắc nghiệm, công tác thanh tra, kiểm tra do Bộ GD-ĐT tổ chức và đã tổ chức tập huấn lại cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện. Đặc biệt, trong công tác tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp, Sở đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi theo phương thức trực tuyến, hoàn thành theo đúng kế hoạch mà Bộ GD-ĐT đề ra. Cùng với đó, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi của tỉnh gồm 30 thành viên, trong đó có lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, Công an tỉnh, Sở tài chính, Y tế, thông tin-Truyền thông và lãnh đạo tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án, kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để tạo thuận lợi cho công tác tổ chức kỳ thi.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT đã rà soát, lập danh sách nhân sự đủ điều kiện tham gia làm thi theo quy chế, tập hợp danh sách cán bộ, GV dự kiến điều động làm các khâu của kỳ thi gồm 1.480 GV, 200 cán bộ thanh tra, giám sát, 90 chiến sĩ công an bảo đảm an ninh tại các điểm thi. Sở cũng đã thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp, Ban thư ký của Hội đồng thi THPT; hướng dẫn lãnh đạo các trường THPT, Trung tâm GDTX chủ động phổ biến, tập huấn quy chế, văn bản thi của Bộ cho GV và HS. Đồng thời ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn công tác ôn tập, phân công kiểm tra chéo hồ sơ, xây dựng khung kế hoạch chi tiết cho từng nội dung theo khung thời gian của Bộ để các đơn vị theo dõi, thực hiện.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh tổ chức 23 điểm thi chính thức và 8 điểm thi dự phòng. Đa số các điểm thi đều tổ chức ghép thí sinh của 2 trường trở lên, bảo đảm tỷ lệ số TS GDTX dự thi tại mỗi điểm đúng theo quy định. Các điểm thi đặt tại các trường THPT ở trung tâm của 8, huyện, thị xã, thành phố nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi và cán bộ, GV làm công tác thi làm nhiệm vụ.

Sở GD-ĐT cũng đã gửi văn bản đề nghị phối hợp đến các sở, ban ngành liên quan như Công an tỉnh, Sở Công thương, Điện lực tỉnh… để chủ động phối hợp trong công tác tổ chức kỳ thi. Đồng thời thành lập đoàn kiểm tra tất cả các điểm thi, điểm in sao đề thi, các phòng chấm thi, bổ sung hệ thống camera, đầu ghi và các thiết bị khác để bảo đảm sẵn sàng phục vụ kỳ thi theo yêu cầu và tổ chức đấu thầu mua sắm ấn phẩm, máy móc phục vụ kỳ thi.

Hiện Sở GD-ĐT đang tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh rà soát các khâu theo phương án thi, chuẩn bị đủ nhân sự, xây dựng kế hoạch cung cấp điện, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và tổ chức thanh kiểm tra các khâu kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc theo đúng Quy chế của Bộ GD-ĐT.

Giai đoạn này, HS lớp 12 đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong ảnh: HS lớp 12A10 Trường THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa) trong một tiết ôn tập.

● Còn về phương án sao in đề, vận chuyển đề thi, bài thi thì sao, thưa bà?

- Sở đã xây dựng phương án sao in đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi để chủ động phối hợp với Công an tỉnh thực hiện.

Bản sao in đề thi gồm 22 cán bộ, GV và chiến sĩ công an, đã được tập huấn kỹ lưỡng và bắt đầu thực hiện cách ly, tổ chức in sao đề thi từ ngày 28/6. Đội ngũ này được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, làm việc theo nguyên tắc cách ly triệt để và được giám sát, bảo vệ theo 3 vòng độc lập theo đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Quá trình làm việc luôn có sự giám sát chặt chẽ 24/24 của lực lượng Thanh tra ủy quyền Bộ GD-ĐT và PA03 Công an tỉnh.

Về phương án vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản bài thi, Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh, PA83 và UBND các huyện, thị, thành phố để thành lập Ban vận chuyển đề thi, bài thi gồm 9 tổ, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đề thi từ nơi sao in đến bàn giao cho các điểm thi vào mỗi ngày thi, bảo đảm hoàn thành bàn giao trước 6 giờ 45 phút sáng, nhận bài thi của ngày vận chuyển về nơi lưu trữ chung của Hội đồng thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Riêng điểm thi THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo), Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Công an tỉnh, PA83 cử người áp tải đề thi ra Côn Đảo bằng máy bay, tổ chức bảo quản đề thi, bài thi tại Côn Đảo và áp tải bài thi từ Côn Đảo vào nơi bàn giao sau khi kỳ thi kết thúc.

● Mới đây, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT đã lưu ý các địa phương về yếu tố an toàn, bảo mật của kỳ thi, đặc biệt việc phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao? Sở GD-ĐT đã thực hiện chỉ đạo này như thế nào?

- Để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, Sở GD-ĐT đã thực hiện một cách nghiêm túc Quy chế và hướng dẫn tổ chức kỳ thi do Bộ GD-ĐT ban hành. Trong đó đã có những biện pháp bảo đảm sự bảo mật tối đa trong mọi khâu của kỳ thi, từ in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi. Tất cả các khâu của kỳ thi đều được thanh tra, kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ bởi lực lượng Công an, thanh tra của Bộ GD-ĐT và các đoàn thanh tra do Sở GD-ĐT thành lập với sự tham gia của Thanh tra tỉnh.

Riêng công tác coi thi, năm nay, các điểm thi buộc phải bố trí khu vực để vật dụng, đồ dùng cá nhân của thí sinh cách khu vực thi tối thiểu 25m để hạn chế gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Toàn bộ 23 điểm thi chính thức và 8 điểm thi dự phòng trên địa bàn tỉnh đều đáp ứng được yêu cầu này.

Đặc biệt, việc lựa chọn nhân sự làm công tác thi được thực hiện một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng, bảo đảm chọn đúng người, giao đúng việc, nhất là trong các khâu thiết yếu. Ngành đã thực hiện phân công nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng cho từng cán bộ làm công tác thi, tập huấn chi tiết, bảo đảm rõ người, rõ việc, nắm chắc quy chế, đúng quy trình. Ngành cũng quán triệt đội ngũ làm công tác thi, phụ huynh, HS thực hiện nghiêm quy chế, quy định của kỳ thi, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có gần 13.000 TS dự thi với tổng cộng 552 phòng thi. Công tác chấm thi do Hội đồng của tỉnh thực hiện. Số lượng bài chấm khoảng 13.000 bài thi Ngữ văn, 39.000 bài thi trắc nghiệm. Hội đồng thành lập Ban chấm thi tự luận dự kiến gồm 120 cán bộ, GV; ban chấm thi trắc nghiệm dự kiến có 28 cán bộ, GV, kỹ thuật viên.

● Kỳ thi đang tới rất gần, bà có lời nhắn nhủ gì gửi tới các em HS đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trong này hay không?

- Chỉ ít ngày nữa thôi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ chính thức diễn ra. Tôi muốn nhắn nhủ các em hãy giữ tâm lý, tinh thần thoải mái, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, học tập hợp lý để bảo đảm sức khỏe. Các em đã trải qua quá trình 12 năm học tập để đến được với kỳ thi này, do đó, hãy phát huy hết năng lực của bản thân bằng sự nỗ lực và trung thực. Đừng đánh đổi tương lai bản thân bằng việc làm sai quy chế, quy định của kỳ thi. Hiện nay, có rất nhiều chương trình sau Giáo dục phổ thông, vào ĐH không phải là con đường duy nhất. Còn có rất nhiều con đường mà các em có thể lựa chọn để bước đi bằng đôi chân của chính mình.

Tôi cũng mong rằng các bậc phụ huynh hãy luôn là người đồng hành cùng con em mình, động viên, theo dõi, khích lệ tinh thần cho các em trước, trong và sau kỳ thi.

● Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi!

KHÁNH CHI

(Thực hiện)