Biến vỏ xe cũ thành sản phẩm hữu ích

Những dòng chữ: “Nghiêm cấm đổ rác”, “Khu vực nguy hiểm - Cấm tắm biển”, “Hãy giữ vệ sinh chung - Không vứt rác bừa bãi”, “Chú ý đoạn đường thường xảy ra tai nạn” được in nổi bật trên các vỏ xe cũ treo ở những nơi mà người dân dễ nhìn thấy nhất. Đây là việc làm thiết thực của đoàn thanh niên các địa phương nhằm cảnh báo, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như bảo đảm an toàn cho bản thân.

Đoàn viên thanh niên phường Kim Dinh (TP.Bà Rịa) treo biển cảnh báo đuối nước được làm từ vỏ xe cũ.

Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Phường Kim Dinh (TP. Bà Rịa) có nhiều ao hồ hình thành do quá trình khai thác đá. Dưới tiết trời nóng bức mùa hè, ao hồ trở thành nơi đùa nghịch, bơi lội của các em HS, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước.

Thực hiện chiến dịch Hè, Đoàn phường Kim Dinh cùng những thành viên trong CLB tình nguyện SOS 72 và các em thiếu nhi trong CLB thể dục thể thao của phường đã thu gom các vỏ xe cũ rồi tiến hành rửa sạch, phơi khô. Những vỏ xe này sau đó khéo léo được gắn với biển cảnh báo và treo ở các khu vực ao hồ mà HS hay đến chơi.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện mô hình “Biến vỏ xe thành biển cảnh báo”, anh Nguyễn Tấn Phúc, Bí thư Đoàn phường Kim Dinh cho biết, vỏ xe cũ vứt ra môi trường dễ đọng nước và là môi trường cho muỗi sinh sôi gây bệnh sốt xuất huyết hoặc gây cháy. Trong khi đó, nhiều ao hồ, sông suối không có biển cảnh báo, khiến nhiều em nhỏ chủ quan. “Từ những nguy cơ đó, chúng tôi đã vận động nguồn lực từ các bạn tình nguyện viên và trích kinh phí từ nguồn quỹ vận động để thực hiện mô hình với mong muốn góp phần ngăn ngừa tình trạng đuối nước trên địa bàn”.

Ngoài gắn biển cảnh báo đuối nước, Đoàn phường còn tích cực tham gia gắn biển cảnh báo an toàn giao thông ở một số tuyến đường hay xảy ra tai nạn. Anh Hà Văn Cẩm, thành viên CLB tình nguyện SOS 72 chia sẻ: “Thường tham gia công tác cứu hộ giao thông và khi biết về mô hình này của phường, tôi rất tích cực phụ giúp các bạn làm biển cảnh báo. Tôi hy vọng với những chiếc biển gắn nổi bật ở điểm đen sẽ nâng cao ý thức người dân, giúp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn”.

Lan tỏa hiệu ứng cộng đồng

Tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tuyến đường ven biển luôn tập trung đông khách du lịch. Tuy nhiên, tình trạng vứt rác bừa bãi ở khu vực này xảy ra khá nhiều, gây mất mỹ quan đô thị. Đoàn xã Bình Châu hàng năm đều phối hợp ra quân dọn dẹp vệ sinh nhưng việc này vẫn tái diễn.

Trước tình trạng này và hưởng ứng hoạt động “Hành trình thứ hai của lốp xe” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, trong chuỗi chương trình hè năm 2022, Đoàn xã phối hợp với công an địa phương thực hiện mô hình “Làm biển báo lốp xe”. Từ tháng 6/2022, với sự xuất hiện của những chiếc biển báo hình tròn mang thông điệp “Nghiêm cấm đổ rác”, “Khu vực nguy hiểm - cấm tắm biển”…, tuyến đường ven biển dài 5km này đã trở nên sinh động, sạch sẽ.

Gần 1 tháng thực hiện, đã có gần 60 biển báo bằng lốp xe được gắn trên 5km tuyến đường ven biển Bình Châu. Tổng chi phí thực hiện gần 15 triệu đồng, chủ yếu là in ấn, do chính ĐVTN đóng góp hoặc vận động. “Từ ngày có biển báo, mỗi đợt tuần tra của công an địa phương cũng ít trường hợp vi phạm hơn, người dân địa phương cũng đồng tình ủng hộ”, Đại úy Ngô Duy Hiệp, Công an xã Bình Châu bày tỏ.

Trên “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” dài hơn 3km, Đoàn xã Bình Châu cũng tận dụng lốp xe cũ tạo thành những bồn cây là nhân vật hoạt hình mang thông điệp an toàn giao thông hoặc kêu gọi người dân tham gia BHYT, bảo vệ môi trường…, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Theo chị Dương Thị Thu Thảo, Phó Bí thư Xã Đoàn Bình Châu, Đoàn xã học tập mô hình này từ Trung ương Đoàn. Xem xét tình hình địa phương, đây là mô hình phù hợp và dễ thực hiện. Vỏ xe cũ được các ĐVTN đi xin và mua lại từ các tiệm sửa xe. Sau khi gom về, vỏ xe được ĐVTN rửa sạch, sơn lại và lựa chọn các câu chữ tuyên truyền ngắn gọn, mang thông điệp để người dân có thể đọc và hiểu nhanh nhất.

Những biển báo bằng vỏ xe cũ mang nhiều nội dung thiết thực, mang dấu ấn riêng biệt, tạo hiệu ứng tích cực trong người dân và du khách. Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ mở rộng mô hình này, qua đó thực hiện gắn các biển báo tại tuyến đường cầu Sông Hỏa nối giữa 2 xã Bông Trang và Xuyên Mộc… để cảnh báo an toàn cho người dân tham gia lưu thông qua khu vực này. (Anh Nguyễn Văn Tiến Hưng, Bí thư Huyện Đoàn Xuyên Mộc)

Bài, ảnh: MAI NGỌC