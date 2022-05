Tái hiện ký ức chân thật

Triển khai hiệu quả các biện pháp

phòng, chống dịch Điểm lại diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch thứ 4, bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngày 28/6/2021, tỉnh bắt đầu ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Sau đó, tỷ lệ ca mắc tăng dần theo từng ngày. Đến nay, tỉnh đã có 144.300 ca mắc. Trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, tỉnh BR-VT đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng DN và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, ngành y tế có 2.300 người tham gia vào công tác lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ, truy vết, tiêm chủng vắc xin và điều trị bệnh nhân COVID-19. Lực lượng công an, quân sự huy động được 5.750 cán bộ, chiến sĩ. Các địa phương thành lập 3.927 tổ COVID cộng đồng với 9.420 người tham gia; hơn 1.200 tổ tự quản, với hơn 2.150 người; 84 Trạm Y tế lưu động, có 630 người. Ngoài ra, tỉnh còn được Bộ Y tế tăng cường đoàn cán bộ đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Bộ Công an và Quân khu 7 đã kịp thời hỗ trợ cho tỉnh 252 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cùng Đoàn Trường ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Y tế tỉnh Yên Bái và tỉnh Thái Nguyên đã tham gia hỗ trợ tỉnh chống dịch. “Đến nay, toàn tỉnh có hơn 142.350 người đã khỏi bệnh (đạt 99%), có gần 1.300 ca đang điều trị tại nhà và gần 20 ca tại bệnh viện. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai thành công chiến dịch tiêm vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên với tổng cộng hơn 2,8 triệu liều, đạt 99% số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ”, bác sĩ Phạm Minh An thông tin thêm.