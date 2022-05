Hai cơ sở giáo dục ngoài công lập được vay 160 triệu đồng theo Nghị quyết 11

Chiều 23/5, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Long Điền đã giải ngân 160 triệu đồng cho 2 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại xã Phước Hưng vay theo Nghị quyết số 11 ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Long Điền giải ngân 80 triệu đồng cho đại diện Nhóm lớp tư thục mầm non Alpha.

Cụ thể, 2 cơ sở này gồm Nhóm lớp tư thục mầm non Alpha và Nhóm lớp tư thục mầm non Thiên An. Mỗi cơ sở được vay 80 triệu đồng, lãi suất 3,3%/năm, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Nguồn vốn vay được dùng để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19; mua sắm trang thiết bị để phục hồi, duy trì hoạt động.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN