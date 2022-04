Thu lãi 20 - 25 triệu đồng từ mô hình hỗ trợ gà giống

Thăm đàn gà ta thả vườn đã đến ngày xuất bán, ông Nguyễn Thành Đồng, ở ấp An Lạc, xã An Nhứt cho biết, cuối năm 2021, ông được Hội Nông dân huyện Long Điền hỗ trợ 200 con gà giống, 275 kg thức ăn, thuốc phòng bệnh và hướng dẫn làm chuồng trại an toàn sinh học.

Ông Nguyễn Tuấn Sơn đang cho đàn gà ăn.

Để giảm chi phí trong chăn nuôi, ông Đồng đã dùng các loại phế phẩm nông nghiệp cho gà ăn mỗi ngày. Đến nay đàn gà phát triển tốt, tỷ lệ hao hụt thấp, chỉ khoảng 2%. Giá bán hiện nay 90 ngàn đồng/kg gà ta thả vườn. Sau khi trừ các khoản chi phí, ông Đồng thu lãi hơn 20 triệu đồng.

Ông Đồng là 1 trong số 12 hộ nông dân được hỗ trợ gà giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh và làm chuồng trại an toàn sinh học. Chương trình được triển khai từ tháng 11/2021, mỗi hộ đều được nhận 200 con gà giống, 275 kg thức ăn... Cùng với đó, Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi gà ta thả vườn để người chăn nuôi tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

TẤN LẬP – NHẬT LINH – THANH HOA