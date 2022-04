Phụ nữ Long Điền nhân rộng mô hình Mẹ đỡ đầu

Ngày 7/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an huyện Long Điền đã tổ chức lễ nhận đỡ đầu em Trần Thị Bảo Châu (sinh năm 2017, ngụ tại tổ 12, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền).

Gia đình em Trần Thị Bảo Châu nhận tiền hỗ trợ từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an huyện Long Điền.

Bảo Châu mồ côi mẹ (mẹ em mắc COVID-19, qua đời vào cuối năm 2021), hiện sống cùng cha, bà ngoại và 2 anh chị. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo chuẩn quốc gia.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an huyện Long Điền sẽ hỗ trợ bé Châu với mức 250 ngàn đồng/tháng từ nay đến năm 2026. Chi phí do cán bộ, hội viên phụ nữ Công an huyện đóng góp.

Trước đó, vào tháng 3/2022, chị của Châu là bé Trần Thị Bảo Trâm (sinh năm 2011) đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hưng (huyện Long Điền) nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/năm trong 2 năm. Hiện tại, Hội LHPN xã Phước Hưng đang tiếp tục vận động tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu cho em Trần Anh Tuấn (sinh năm 2009), anh của bé Trần Thị Bảo Châu.

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Điền, hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện đã nhận đỡ đầu cho 7 trẻ mồ côi, với mức hỗ trợ từ 2-5 triệu đồng/trẻ/năm.

Ngoài hỗ trợ tiền mặt, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện còn vận động các tổ chức, cá nhân tặng thẻ BHYT, học bổng, miễn giảm học phí cho các em.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN