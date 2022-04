Nỗ lực phát triển người tham gia bảo hiểm

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số người tham gia BHXH 206.810 người, chiếm tỷ lệ 35,1% lực lượng lao động (LLLĐ), thấp hơn 0,4% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (35,5%) (trong đó, BHXH bắt buộc: 199.511 người, BHXH tự nguyện: 7.299 người); BHTN 191.379 người, chiếm tỷ lệ 32,48% LLLĐ, cao hơn 0,48% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (32%); BHYT 1.017.308 người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,5% dân số, thấp hơn 4,5% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (91%).