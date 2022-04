Ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH

Ngày 1/4, BHXH tỉnh và Công an tỉnh tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (gọi tắt là Kế hoạch).

BHXH tỉnh và Công an tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Theo đó Kế hoạch có 9 nội dung quan trọng như: Trao đổi cung cấp, thông tin, tài liệu thuộc phạm vi kế hoạch phối hợp; triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an, BHXH Việt Nam chủ trì soạn thảo, ban hành; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do BHXH tỉnh, phối hợp tổ chức; phối hợp, thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN…; đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; Phối hợp triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp trong công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ an ninh… thuộc hai cơ quan.

Được biết, ngày 2/4/2018, BHXH tỉnh - Công an tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp 317/CTPH-CA-BHXH. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, BHXH tỉnh đã tiến hành thanh tra 111 đơn vị, thu hồi về quỹ BHXH, BHYT, BHTN trên 10,2 tỷ đồng, xử phạt hành chính 12 đơn vị với số tiền phạt hơn 262 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp Công an tỉnh đã tiếp nhận: 24 hồ sơ kiến nghị khởi tố theo Điều 214 Tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 Tội gian lận BHYT, Điều 216 Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ của Bộ Luật hình sự do BHXH tỉnh chuyển; 1 hồ sơ kiến nghị khởi tố theo Điều 214 Tội gian lận BHXH, BHTN do Sở LĐ-TB-XH tỉnh chuyển.

