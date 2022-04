Khen thưởng đột xuất 6 cá nhân dũng cảm cứu người đuối nước

Sáng 13/4, UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị trao thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích trong việc cứu hộ du khách bị đuối nước tại xã Phước Tỉnh. Đây là những tấm gương “người tốt – việc tốt” cần được nhân rộng, lan toả trong đời sống xã hội hiện nay. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an tỉnh Đồng Nai; đại diện Công an tỉnh BR-VT, Sở Du lịch tỉnh cùng chính quyền huyện Long Điền và đơn vị có liên quan.

Các cá nhân dũng cảm cứu người đuối nước được khen thưởng.

Cảm phục hành động dũng cảm cứu người

Phát biểu tại buổi hội nghị, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá hành động dũng cảm của 6 người hùng khi lao ra biển cứu người tại xã Phước Tỉnh là tấm gương cần được lan tỏa để mọi người cũng làm được những việc tốt đẹp cho đời.

Theo ông Trần Văn Tuấn, biển BR-VT là biển ấm nên du khách đến đây tắm, du lịch quanh năm. Tuy nhiên vào mùa có sóng to hoặc có những vùng nước xoáy nên rất nguy hiểm.

“Rất may các anh có mặt kịp thời cứu được 4 du khách bị đuối nước. Tôi thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Long Điền xin chân thành cảm ơn các anh vì hành động quên mình xả thân cứu người. Chúng tôi thực sự cảm động ”, Phó Chủ tịch Trần Văn Tuấn nói.

Tại buổi hội nghị, UBND tỉnh, UBND huyện cùng các đơn vị, ban, ngành cũng trao tặng Bằng khen và phần thưởng khích lệ tinh thần 6 cá nhân dũng cảm cứu người. Những phần thưởng này là động lực để các anh lan toả những hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp tiếp tục giúp đời.

“Tôi muốn họ bình an trở về với gia đình”

Trong 6 người hùng lao ra biển cứu du khách đuối nước thì có 5 người là công nhân thuộc Công ty Phát triển xây dựng Đại Phát. Là người trực tiếp lao ra biển cứu người đuối nước, anh Nguyễn Văn Quốc (SN 1989, trú huyện Long Điền) – Đội trưởng đội thi công, cho biết mình cùng các đồng nghiệp đang làm việc tại một công trình cách bãi tắm KDL Zenna Resort không xa. Bất ngờ, anh Quốc nghe tiếng tri hô có người đuối nước nên cùng các đồng nghiệp nhanh chóng lao ra biển, tìm cách tiếp cận đưa các nạn nhân vào bờ.

Anh Quốc kể lại: “Tôi vừa chạy vừa cởi áo quần ra, thấy 3 người đang đuối nước nên tôi chồm ra kéo họ vào bờ, khoảng được 5-6 mét thì các anh em ra kịp và đưa các nạn nhân vào bờ. Trong đó có em trai bị nặng, bọt mép trào ra hết, tôi cùng anh Hiếu sốc nạn nhân rồi anh Hiếu sơ cứu. Sau đó tôi cùng vợ chở các nạn nhân ra trạm xá”.

UBND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 cá nhân vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Tiền thưởng kèm theo được trích từ nguồn kinh phí do Ban thi đua khen thưởng điều hành. Trong đó, khen thưởng 20 triệu đồng/cá nhân đối với Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng PC08, Công an tỉnh Đồng Nai và anh Nguyễn Văn Quốc (Đội tưởng đội thi công thuộc Công ty phát triển xây dựng Đại Phát) là 2 cá nhân trực tiếp phát hiện và bơi ra cứu được 4 người đưa vào bờ an toàn. Thưởng 10 triệu đồng/cá nhân đối với cá nhân hỗ trợ người bị nạn đưa vào bờ gồm: Trần Văn Lâm (SN 1987, ngụ TP. Vũng Tàu); Lâm Bửu Thel (SN 1993), Danh Huyện (SN 2004), Danh Lập (SN 2004, cùng quê tỉnh Kiên Giang). Ngoài ra, UBND huyện, HĐND huyện Long Điền cùng các đơn vị liên quan cũng có phần quà gửi tặng đến 6 cá nhân dũng cảm cứu người này.

Cùng tham gia cứu hộ có em Danh Huyện (SN 2004, quê Kiên Giang). Em cho biết bản thân đã biết bơi từ khi mới 5 tuổi và rất “dạn nước” nên khi thấy có người tri hô kêu cứu đã nhanh chóng bơi ra hỗ trợ. Dù đã cứu được 4 nạn nhân nhưng Huyện vẫn thấy buồn vì không cứu được nữ nạn nhân còn lại.

“Em cùng mọi người tìm nhưng không thấy cô gái đó. Mình vui vì cứu được một nhóm du khách nhưng cũng buồn khi biết tin một người tử vong”, Huyện tâm sự.

Là người trực tiếp sơ cứu, hô hấp nhân tạo cứu các nạn nhân qua cơn nguy kịch, Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an Tỉnh Đồng Nai vừa được thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Trung úy lên Đại úy, vì có thành tích xuất sắc. Trao đổi với PV Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Hiếu cho biết bản thân rất vinh dự khi nhận được bằng khen của lãnh đạo tỉnh BR-VT cũng như tự hào khi cứu được các nạn nhân đuối nước.

“Tôi đã từng cứu nạn cứu hộ nhiều vụ, đặc biệt khi thấy các bạn trẻ chới với giữa dòng nước tôi lại càng muốn cứu vì nghĩ đến gia đình, bố mẹ họ. Tôi muốn họ bình an trở về với gia đình”, Đại úy Thái Ngô Hiếu nói.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN