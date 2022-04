Sáng 7/4, Bộ CHQS tỉnh phối hợp Cụm thi đua số 2 Ban CHQS các cơ quan, DN cấp tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa quân - dân” cho gia đình ông Phạm Văn Trung (sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn Bộ binh Sông Ray - Ban CHQS huyện Long Điền), có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh và các nhà tài trợ cắt băng khánh thành “Nhà tình nghĩa quân - dân” cho gia đình ông Phạm Văn Trung.

Căn nhà được xây dựng trên nền đất của gia đình tại ấp An Phước (xã An Ngãi, huyện Long Điền), có diện tích 80m2 gồm: phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và công trình phụ. Tổng chi phí xây dựng 175 triệu đồng, trong đó, Cụm thi đua số 2 Ban CHQS các cơ quan, DN cấp tỉnh hỗ trợ 82 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Âu Cơ hỗ trợ 20 triệu; gia đình Thiếu tướng Lê Minh Quang, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 hỗ trợ 5 triệu đồng; số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh và các các cơ quan, DN, chính quyền địa phương đã tặng gia đình một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Tin, ảnh: MINH NHÂN