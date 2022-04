Ám ảnh trước những vụ đuối nước ở trẻ

Ông Lê Văn Tuyền, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT cho biết, thực hiện Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 2/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai chương trình “Bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh giai đoạn 2022 – 2030”, Sở GD-ĐT đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong ngành giáo dục để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, HS và gia đình HS về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình bơi an toàn và phòng, chống tai nạn đuối nước cho HS; Chú trọng phổ cập kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng bơi và an toàn trong môi trường nước ở những vùng có chỉ số, dự báo tỷ lệ tai nạn đuối nước cao; Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền giáo dục và các hình thức tổ chức dạy bơi cũng như hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho HS...