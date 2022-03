Trạm y tế lưu động - trụ cột chính trong điều trị F0 tại nhà

Khoảng 96% số ca nhiễm COVID-19 có triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà đã tạo áp lực rất lớn cho công tác theo dõi, chăm sóc của tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế lưu động (TYTLĐ) cấp xã. Vất vả là vậy, nhưng nhân viên y tế ở TYTLĐ các địa phương vẫn đang nỗ lực, cố gắng để hướng dẫn điều trị, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Phương Uyên (TYTLĐ xã An Ngãi, huyện Long Điền) đến khám và phát thuốc cho F0 trên địa bàn.

Bệnh nhân an tâm điều trị tại nhà

Ông D.X.T. (37 tuổi, ở KP. Long Nguyên, TT.Long Điền, huyện Long Điền) có bệnh nền hen suyễn. Khi mới mắc COVID-19, ông chỉ ho và sốt nhẹ nên được điều trị tại nhà. Nhưng 1 ngày sau, ông có những biểu hiện của bệnh nặng như người ớn lạnh, đau đầu, ói liên tục, nên ông đã gọi điện cho bác sĩ Nguyễn Huỳnh Bảo Châu (TYTLĐ TT.Long Điền). Sau cuộc gọi, bác sĩ Châu nhanh chóng chuẩn bị các trang thiết bị như ống nghe y tế, máy đo chỉ số SPO2 cùng các loại thuốc uống, rồi tức tốc đến nhà ông T.

Qua thăm khám, bác sĩ Châu cho biết, sức khỏe của ông tạm ổn. Ông T. bị bệnh trào ngược dạ dày nên khi ăn, uống vào sẽ dễ bị ói. Bác sĩ hướng dẫn ông ăn cháo loãng, không mùi để cải thiện tình hình, đồng thời phát cho ông các loại thuốc điều trị các triệu chứng ho, sốt, viêm họng... “Sau khi tôi gọi, bác sĩ liền đến khám và phát thuốc cho tôi. Điều đó khiến tôi yên tâm khi điều trị bệnh tại nhà”, ông T. nói.

Bác sĩ Châu cho biết: “Khi người bệnh gọi điện tới, tôi đều tới nhà kiểm tra sức khỏe cho họ. Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm, theo dõi sức khỏe những F0 cao tuổi, có bệnh nền để kê đơn thuốc phù hợp, nếu tình trạng bệnh nặng hơn thì kịp thời chuyển họ lên bệnh viện tuyến trên”.

Sau khi biết mình mắc COVID-19, ông N.Q.H. (26 tuổi, ở hẻm 400, Trần Phú, TP.Vũng Tàu) gọi điện báo cho TYTLĐ phường 5. Nhân viên y tế của TYTLĐ phường 5 đã đến nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe và phát cho ông 2 loại thuốc dùng để hạ sốt, giảm đau và ho, mỗi loại 15 viên, dùng cho 3 ngày. Ông H. được chính quyền phường 5 cấp giấy xác nhận F0. Ông nộp giấy này lên công ty để được hưởng chế độ BHXH trong thời gian cách ly, điều trị bệnh tại nhà. “Tôi chỉ bị sốt nhẹ. Nhưng nhân viên y tế của TYTLĐ phường 5 vẫn tới nhà phát thuốc, căn dặn tôi khi nào thấy mệt cứ gọi cho họ. Tôi cảm thấy mình được quan tâm hơn”, ông H. nói thêm.

Bảo đảm đầy đủ thuốc

Đại diện một số TYTLĐ cho biết, thời gian đầu triển khai thực hiện công tác theo dõi, chăm sóc cho các F0 tại nhà, các trạm gặp không ít khó khăn. Một phần do các trạm chưa có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc F0 tại nhà, phần do nhân viên y tế ít, chưa có nhiều nhân lực để bổ sung. Điều đó, khiến công tác chăm sóc F0 ở nhà của các TYTLĐ gặp rất nhiều áp lực, một bộ phận người dân đánh giá chưa cao vai trò của trạm. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng thực hiện, TYTLĐ ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã ổn định hơn trước. Các trạm vẫn không ngừng cố gắng để hỗ trợ F0 ngày càng tốt hơn, nhất là đã bảo đảm được nguồn thuốc để cấp cho F0.

Bà Nguyễn Thị Hậu, Trưởng Trạm Y tế, phụ trách TYTLĐ phường 5 (TP. Vũng Tàu) cho biết, trạm chỉ có 5 người, trong đó có 3 nhân viên y tế. Hơn 3 tháng qua, TYTLĐ của phường đã theo dõi, kiểm tra sức khỏe và phát thuốc cho hơn 900 F0 tại nhà. Trạm đã chuẩn bị vật tư y tế đầy đủ theo số lượng quy định của Sở Y tế, gồm: 4 bình oxy, 2 cáng cứu thương, 23 máy SPO2, 2 máy đo huyết áp… TYTLĐ phường 5 được TTYT TP.Vũng Tàu cấp đầy đủ các túi thuốc thông thường dùng để điều trị triệu chứng và thuốc kháng vi rút SARS-CoV-2. Tất cả F0 đều được cấp 1 túi thuốc thông thường. Người bệnh nền, cao tuổi, có dấu hiệu bệnh nặng thì cấp thêm thuốc kháng vi rút. Hiện TYTLĐ phường 5 đang chăm sóc và theo dõi hơn 50 F0. Trạm còn có khoảng 1.500 viên thuốc kháng vi rút và các loại thuốc thông thường và dự trù nguồn thuốc bảo đảm cấp đầy đủ cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Phương Uyên, TYTLĐ xã An Ngãi (huyện Long Điền) cho hay, trạm có 10 nhân viên y tế, trong đó có 2 bác sĩ, 2 y sĩ và 1 điều dưỡng. Từ khi thành lập TYTLĐ xã An Ngãi, bác sĩ Uyên (công tác tại TTYT Long Điền) được phân công tăng cường về đây. Từ cuối tháng 11/2021 đến nay, Trạm đã theo dõi và chăm sóc cho 285 F0 tại nhà, trong đó có hơn 30 F0 đang điều trị. Theo bác sĩ Uyên, TYTLĐ xã An Ngãi đã được TTYT huyện Long Điền cấp 3 đợt thuốc kháng vi rút SARS-CoV-2, với 1.400 viên. Trạm đã phát 1.000 viên cho các F0. Khi gần hết thuốc, trạm báo cho TTYT huyện và được cấp kịp thời nên không lo thiếu thuốc điều trị F0 tại nhà. Ngoài ra, TYTLĐ có bác sĩ và có thuốc đầy đủ cũng như trang thiết bị y tế cũng tạo sự yên tâm cho người bệnh.

Nói về số lượng thuốc điều trị COVID-19, bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế khẳng định, ngành có đầy đủ thuốc điều trị để cấp cho các địa phương, phát về cho các F0 ở nhà. Với hơn 96% số ca nhiễm có triệu chứng nhẹ đủ điều kiện điều trị tại nhà thì TYTLĐ các phường, xã, thị trấn trở thành trụ cột chính trong việc chăm sóc những ca bệnh nhẹ. Sở Y tế đã đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường nhân lực cho TYTLĐ, tổ chức tốt hơn nữa việc chăm sóc, điều trị cho F0 tại nhà, không để tình trạng F0 không được theo dõi sức khỏe, không được phát thuốc.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM