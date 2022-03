Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp THPT

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, theo kế hoạch ban đầu, Bộ GD-ĐT dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nên Bộ GD-ĐT đã có công điện gửi các Sở GD-ĐT, trong đó cho phép riêng đối với học sinh lớp 12, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học 2021 - 2022 trước 30/6. Đối với những địa phương không thể hoàn thành năm học trước ngày 30/6 vì lý do bất khả kháng cần kịp thời báo cáo Bộ GD-ĐT để được hướng dẫn cụ thể, bảo đảm phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Do đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7. Về đề thi minh họa, Bộ sẽ bàn bạc thêm để quyết định về việc công bố hay không. Nếu có, đề thi sẽ được công bố rất sớm để bảo đảm đủ thời gian cho HS tham khảo. Tuy nhiên, với chủ trương “giữ ổn định” nên trong lúc chờ đề minh họa thi tốt nghiệp năm 2022, thí sinh, GV và các nhà trường hoàn toàn có thể tham khảo đề minh họa năm 2021 để tổ chức ôn tập. Về cơ bản, số lượng câu trong đề thi, cách thức thi vẫn giữ nguyên như năm 2021.