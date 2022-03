Kỳ 2: Chung tay để chăm lo tốt hơn cho trẻ

Sau đợt kiểm tra các cơ sở bảo trợ trẻ em ngoài công lập này, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở LĐTBXH tỉnh chủ trì sẽ có biên bản gửi các cơ sở, trong đó ghi rõ những nội dung, vấn đề cần khắc phục để tháng 7/2022, Đoàn tổ chức hậu kiểm. Từ đó sẽ đề xuất tỉnh có phương hướng, giải pháp quản lý, hỗ trợ các cơ sở này hoạt động đúng pháp luật, bảo đảm trẻ em có hoàn cảnh không may mắn được chăm lo tốt hơn và có tương lai tươi sáng hơn. (Bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH)