Phong phú chủng loại hoa tươi dịp 8/3

Khảo sát thị trường hoa tươi ngày 7/3 cho thấy, có rất nhiều loại hoa được các chủ tiệm hoa nhập về để phục vụ cho nhu cầu làm quà tặng chị em phụ nữ dịp 8/3. Các lẵng hoa được cắm sẵn hoặc theo đơn đặt hàng phong phú về chủng loại, đa dạng mẫu mã.

Nhân viên cửa hàng hoa tươi Bà Rịa (105 Lý Thường Kiệt, TP. Bà Rịa) đang cắm hoa theo đơn đặt hàng của khách..png

Theo chủ các tiệm hoa, vì tình hình dịch bệnh phức tạp, HS học online, các công ty, DN cũng hạn chế tổ chức liên hoan chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3... nên sức mua năm nay giảm mạnh, từ 30-40% so với dịp năm ngoái. Chủ cửa hàng hoa tươi Bà Rịa (105 Lý Thường Kiệt, TP. Bà Rịa) cho biết, từ đầu năm đến nay, việc kinh doanh hoa tươi gặp nhiều khó khăn do vắng khách mua. Riêng dịp 8/3 năm nay, chủ yếu khách quen đặt lai rai, thị trường cũng kém sôi động hơn so với năm ngoái.

Giá bán các loại hoa tăng từ 40-50% so với ngày thường. Hoa hồng thường 10 ngàn đồng/cành; hoa hồng Ecuador 150.000 đồng/cành; cúc Tanna 250 ngàn đồng/bó; hoa baby 110-130 ngàn đồng/bó tùy màu; hoa gạo180 ngàn đồng/bó… Đối với lẵng hoa, giá bán cũng tăng khoảng 40% - 50%, từ 300 ngàn -2 triệu đồng/lẵng, tùy loại.

Năm nay giá các loại hoa tăng cao là do dịch bệnh nên nguồn cung giảm; giá nhập vào tăng so với thời điểm Tết Nguyên đán. Ngoài ra, giá xăng tăng cao trong 2 tháng trở lại đây đã khiến chi phí vận chuyển hoa cũng tăng mạnh.

NHƯ YẾN