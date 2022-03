Phấn đấu giảm 50% trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2030

UBND tỉnh vừa giao Sở VH-TT chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hàng năm, 100% các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và tham gia giải bơi lội trẻ các cấp, 100% các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật; 90% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; giảm 30% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 50% vào năm 2030; phấn đấu 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030.

QUANG LÊ