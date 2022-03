BR-VT hái quả ngọt

Tại Kỳ thi HS giỏi Quốc gia năm học 2021-2022, tỉnh BR-VT đã giành thắng lợi lớn khi đạt tới 39 giải. Đây là thành tích cao nhất trong 5 năm trở lại đây. “Quả ngọt” này được vun trồng từ mồ hôi, nước mắt, từ sự nỗ lực và tâm huyết của cả thầy và trò đội tuyển.

Thành tích rực rỡ

Hơn 9 giờ, ngày 26/3, thầy và trò 9 đội tuyển HS giỏi Quốc gia của tỉnh đón nhận tin vui từ Bộ GD-ĐT trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Kỳ thi chọn HS giỏi Quốc gia năm học 2021-2022 toàn tỉnh có 39/66 thí sinh dự thi đạt giải, với 1 giải Nhất (môn Toán), 8 giải Nhì (gồm 4 giải môn Toán, 2 giải môn Lịch sử, 1 giải môn Vật lý, 1 giải môn tiếng Anh), 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Bà Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xúc động nói: “Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của thầy và trò trong lúc này. Không có gì hạnh phúc bằng việc được đón nhận thành tích rực rỡ của học trò qua các kỳ thi tầm cỡ. Thầy và trò đội tuyển đã có nhiều đêm không ngủ, mong mỏi kết quả từng ngày. Có những giọt nước mắt hạnh phúc, cũng có những giọt nước mắt nuối tiếc khi kết quả chưa được như mong muốn. Nhưng trên hết, chúng tôi tri ân những nỗ lực của thầy cô và các em HS khi vượt qua 1 chặng đường dài đầy thử thách trong một năm học đặc biệt”.

Trong hành trình đầy thử thách ấy, thầy và trò các đội tuyển đã có một khoảng thời gian dài phải học trực tuyến. “Đối với việc giảng dạy đội tuyển, phương thức trực tuyến không chỉ hạn chế trong việc chuyển tải kiến thức, tương tác giữa thầy và trò mà còn giảm sự “thăng hoa” trong tiếp cận và truyền đạt kiến thức”, bà Lữ Thị Trà Giang nói.

Và khó khăn hơn cả là khi cả thầy và trò phải vừa dạy - học vừa chống dịch khiên việc học tập trực tiếp bị gián đoạn. Thầy Trần Quang Vinh, GV lãnh đội đội tuyển Toán cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc giảng dạy, học tập của cả thầy và trò phải liên tục chuyển đổi giữa 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. GV rất vất vả mới bảo đảm được nội dung dạy học. Các thầy cô lãnh đội lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án dạy học, đồng thời chuẩn bị các bài kiểm tra để đánh giá, củng cố kiến thức cho HS. Năm nay, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thi chọn đội tuyển bị dời lại, thời điểm tổ chức kỳ thi cũng trễ hơn 2 tháng so với mọi năm tạo nên không ít áp lực cho thầy trò các đội tuyển.

Đánh giá kết quả đạt được tại kỳ thi năm nay, bà Lữ Thị Trà Giang cho biết, năm nay tỉnh BR-VT đã đạt được kết quả rực rỡ trong kỳ thi HS giỏi Quốc gia cả về số lượng và chất lượng giải. Đây là kết quả cao nhất của tỉnh nói chung, cũng như của nhà trường nói riêng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia trong 5 năm trở lại đây. Một số môn có thành tích nổi bật như: môn Toán với 7/8 thí sinh dự thi đạt giải; môn Lịch sử với 6/6 thí sinh đạt giải; môn tiếng Anh có 9/10 thí sinh dự thi đạt giải. Đặc biệt, kết quả môn Toán của tỉnh xếp ở vị trí thứ 5 toàn quốc với 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Từ năm 2017 tới nay tỉnh mới có giải Nhất môn Toán. “Có thể nói, đây là “mốc son” của nền giáo dục tỉnh nhà trong vòng 5 năm trở lại đây”, bà Lữ Thị Trà Giang khẳng định.

Ươm mầm khát vọng, gặt hái thành công

Bà Lữ Thị Trà Giang chia sẻ, thành công trong kỳ thi HS giỏi Quốc gia năm nay là kết quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò nhà trường trong suốt 3 năm THPT, cùng với đó là những giải pháp mamg tính "chiến lược" để chinh phục kỳ thi quan trọng này. Trước hết, đó là việc lựa chọn HS tinh hoa, có tài năng và đam mê để tạo dựng nền móng vững chắc cho các đội tuyển ngay từ năm lớp 10. Từ tháng 6/2021, sau khi lựa chọn đội tuyển, nhà trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xây dựng chiến lược giảng dạy cho từng giai đoạn. Song song với đó là việc động viên, khích lệ, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của thầy, trò và có chế độ thiết thực để tạo động lực cho đội tuyển. Ban Giám hiệu nhà trường cũng đặt niềm tin, trọng trách lên vai GV lãnh đội để các thầy cô phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của mình. Và không thể không kể tới là sự tận tình, nhiệt huyết của các thầy cô, cùng sự quyết tâm của các thành viên đội tuyển. Ngoài ra, nhà trường còn mời các chuyên gia hàng đầu về giảng dạy chuyên đề cho đội tuyển.

Thí sinh của tỉnh đạt giải Nhất tại kỳ thi năm nay là em Nguyễn Văn Duy, HS lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Trong số 39 thí sinh đạt giải kỳ thi năm nay, có 36 HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 2 HS Trường THPT Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu) và 1 HS Trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức).

"Bước vào giai đoạn nước rút, một số GV, HS nhiễm COVID-19 khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Thế nhưng, thầy và trò không bỏ cuộc, vẫn lên lớp bằng nhiều phương thức nhằm bảo đảm kế hoạch giảng dạy, ôn tập", bà Lữ Thị Trà Giang nói.

Bên cạnh "chiến lược" chung, mỗi đội tuyển cũng có những "bí quyết" riêng nhằm gặt hái được kết quả tốt nhất tại kỳ thi tầm cỡ này. Thầy Trần Quang Vinh, GV lãnh đội đội tuyển Toán cho hay, tại kỳ thi HS giỏi Quốc gia năm học trước, thầy đã "liều lĩnh" chọn các em HS lớp 11 vào đội tuyển để các em có cơ hội rèn luyện, cọ xát. Do đó, tới năm học này, tất cả các thành viên đội tuyển đều là những thí sinh có nền tảng vững vàng do đã có kinh nghiệm "chinh chiến" tại kỳ thi HS giỏi Quốc gia. Năm nay, các em vừa được học kiến thức nâng cao hơn, vừa tự học nhóm, tự tìm hiểu tài liệu trên mạng để việc học tập đạt kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, trong quá trình giảng dạy, GV luôn theo sát từng HS, tạo điều kiện cho các em phát huy thế mạnh của mình.

