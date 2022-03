Kịp thời giải quyết chế độ cho lao động nghỉ việc do COVID-19

Chỉ tính trong tháng 2/2022, BHXH tỉnh đã giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho hơn 12.800 lượt trường hợp, với tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng, trong đó có nhiều trường hợp bị nhiễm COVID-19 hoặc nghỉ chăm sóc con dưới 7 tuổi bị nhiễm COVID-19. Việc chi trả hỗ trợ kịp thời đã giúp người lao động (NLĐ) nhiễm COVID-19 có thêm chi phí để trang trải cuộc sống.

Công nhân Công ty TNHH Giày da Uy Việt, cơ sở huyện Châu Đức trong giờ làm việc.

Chi trả kịp thời cho NLĐ

Tại Công ty TNHH Giày da Uy Việt, cơ sở huyện Châu Đức đã tiếp nhận và hỗ trợ chế độ ốm đau của 750 NLĐ nhiễm COVID-19. Trong đó, hiện đã có 515 trường hợp được duyệt với tổng số tiền hỗ trợ là gần 180 triệu đồng.

Chị Hoàng Thị Kim Thu là một trong số các trường hợp nhiễm COVID-19 làm việc tại công ty TNHH giày da Uy Việt, cơ sở huyện Châu Đức đã được nhận chế độ từ BHXH tỉnh. Chị Thu cho biết: “Sau khi khỏi bệnh, tôi nộp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ BHXH cho công ty để gửi BHXH tỉnh. Được chi trả kịp thời số tiền nghỉ việc trong thời gian bị nhiễm COVID-19 giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn”.

Bà Lương Thị Hiếu, Nhóm Trưởng phòng Nhân sự, Công ty TNHH Giày da Uy Việt, cơ sở huyện Châu Đức chia sẻ: “Để NLĐ nhanh chóng nhận được hỗ trợ, cán bộ phụ trách BHXH của công ty sẽ hướng dẫn cụ thể, để NLĐ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh trao đổi, giải đáp những vướng mắc về giấy tờ để bổ sung kịp thời, giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian sớm nhất”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Kim The, công nhân Công ty TNHH Đông Phương (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) bị nhiễm COVID-19 từ tháng 11/2021 và phải nghỉ làm để điều trị bệnh 14 ngày. Do phải nghỉ cách ly điều trị, không có thu nhập trong khi còn trả tiền thuê nhà trọ nên cuộc sống của chị The khá chật vật. Sau khi đi làm trở lại, chị The nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để hưởng chế độ ốm đau BHXH và đã được chi trả gần 2 triệu đồng. “Nhận được hỗ trợ kịp thời nên tôi có thêm chi phí giải quyết khó khăn trước mắt”, chị The bày tỏ.

Tập trung giải quyết cho NLĐ

Theo BHXH tỉnh, để hưởng chế độ ốm đau sau khi điều trị khỏi COVID-19, NLĐ cần nộp lại cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy ra viện, đối với trường hợp điều trị nội trú; giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị, đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

Thời gian nộp trong vòng 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc để đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ cho NLĐ trong tối đa 6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. NLĐ có thể nhận tiền qua tài khoản cá nhân hoặc thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Ông Phạm Văn Nanh, Trưởng phòng chế độ BHXH, BHXH tỉnh cho hay, từ đầu năm đến nay số người nhiễm COVID-19 làm hồ sơ hưởng chế độ BHXH tăng mạnh, do đó đơn vị đang tập trung nhân lực giải quyết nhanh chóng chế độ cho NLĐ. “Tuy nhiên, hiện nay việc giải quyết chế độ ốm đau cho các trường hợp do ảnh hưởng COVID-19 điều trị tại nhà đang gặp một số vướng mắc do các nguyên nhân như: giấy ra viện không có mã thẻ BHYT/mã số BHXH, không có tên đơn vị, đóng dấu không đúng quy định; giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ngày cấp không trùng với ngày NLĐ đến khám nhưng không đóng dấu cấp lại… nên chưa thể giải quyết được chế độ cho NLĐ”, ông Phạm Văn Nanh thông tin.

Về những vướng mắc kể trên, BHXH Việt Nam đã chủ động gửi văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Y tế có giải pháp xử lý các vướng mắc phát sinh nêu trên nhằm tạo thuận lợi cho NLĐ trong việc thụ hưởng chế độ BHXH.

Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết về việc công nhận 7 loại giấy tờ (gồm: quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp; giấy xét nghiệm (xét nghiệm nhanh hoặc PCR) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp; giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ COVID cộng đồng, y tế cơ quan/DN; giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó NLĐ đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà; quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung; phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến) có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, để cơ quan BHXH có căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19.

Trong trường hợp không ban hành nghị quyết, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế được phép công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và quy định mẫu, thẩm quyền cấp 7 loại giấy tờ này vào Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Theo đó, ngay khi có hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về các loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, BHXH Việt Nam sẽ nhanh chóng chỉ đạo cơ quan BHXH các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan để giải quyết nhanh, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Bài, ảnh: QUANG LÊ