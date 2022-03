Hơn 1,1 ngàn người Việt tại Ukraine được đón an toàn về nước

Sáng và trưa 13/3, 2 chuyến bay khởi hành từ Warsaw (Ba Lan) và Bucharest (Romania), đón người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine về nước do các DN tài trợ (Tập đoàn Sun Group và các DN khác), đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Như vậy, sau 4 chuyến bay, trong đó 2 chuyến bay do Nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí và 2 chuyến bay do DN tài trợ, các bộ, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam liên quan đã đón về nước an toàn trên 1,1 ngàn người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine.

Tiếp nối thành công của 2 chuyến bay đầu tiên, chỉ trong sáng 13/3, liên tiếp 2 chuyến bay vận chuyển 579 công dân Việt Nam và thành viên gia đình từ vùng chiến sự Ukraine về nước, hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Cụ thể, chuyến bay chuyến bay số hiệu VN58 chở 288 người từ Warsaw (Ba Lan) hạ cánh tại Sân bay Nội Bài vào 9 giờ 30 phút. Chuyến bay số hiệu VN68 chở 291 người từ Bucharest (Romania), hạ cánh tại Sân bay Nội Bài vào 11 giờ 00 phút.

Theo Bộ Ngoại giao, tính đến 16 giờ ngày 12/3, các cơ quan đại diện Việt Nam đã đón hơn 4.500 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận. Theo đó, trong khoảng 950 người tại Romania, hiện còn hơn 300 người đăng ký nguyện vọng về nước; khoảng 2.800 người tại Ba Lan, hiện còn 200 người đăng ký nguyện vọng về nước; 660 người tại Hungary, gần 130 người tại Slovakia, hơn 40 người tại Nga.

Các cơ quan đại diện đang chủ động, khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và các hội đoàn người Việt ở sở tại đón, thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con; tiếp nhận hồ sơ, xử lý các vướng mắc về giấy tờ để bà con nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết để hồi hương trên các chuyến bay tiếp theo.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ quá trình sơ tán của bà con người Việt sinh sống tại Ukraine, tối 11/3, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao có thư ngỏ, gửi thông tin tới các Hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine, Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia, Séc và Đức, hỗ trợ bà con đăng ký các chuyến bay về nước và liên hệ trong trường hợp cần thiết.

