Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh vừa có Công văn gửi thành viên Ban Cứu trợ tỉnh về việc trao đổi thông tin hỗ trợ các gia đình có thân nhân tử vong do dịch COVID-19.

Theo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội, nhất là đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều trường hợp không may tử vong do COVID-19. Để chia buồn, động viên các gia đình có thân nhân tử vong do dịch COVID-19, giúp họ vơi đi phần nào khó khăn, ổn định cuộc sống, vượt qua đại dịch, UBMTTQ Việt Nam tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh) xin ý kiến các thành viên trong Ban Cứu trợ tỉnh về việc hỗ trợ 235 hộ gia đình có thân nhân tử vong do COVID-19, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí thực hiện là 2,35 tỷ đồng từ nguồn Qũy Cứu trợ tỉnh. Các ý kiến phản hồi gửi về UBMTTQ Việt Nam tỉnh trước 9 giờ ngày 25/3.

THI PHONG