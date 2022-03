Đường dây nóng bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine và các nước liên quan

 Tiếp nhận phản ánh về cán bộ, chiến sĩ công an

Sở Ngoại vụ vừa ra văn bản số 251/SNgV-LS công bố đường dây nóng bảo hộ công dân, pháp nhân của tỉnh và các lợi ích liên quan đến địa phương trong bối cảnh tình hình xung đột vũ trang tại Ukraine.

Theo đó, công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine và các nước có liên quan cần hỗ trợ có thể liên hệ:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina: +380-63-8638999.

- Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga: +79916821617.

- Bộ Ngoại giao: +84965411118, +84981848484; Email: baohocongdan@gmail.com

Về các lợi ích liên quan đến địa phương (nếu có), Sở Ngoại vụ đề nghị cơ quan, địa phương theo chức năng nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, báo cáo đề xuất cụ thể trình UBND tỉnh để phối hợp với các Bộ, ngành xử lý kịp thời.

 Thanh tra Bộ Công an vừa có Công văn số 417/X05-P7 gửi công an các địa phương về việc thông báo thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an.

Cụ thể, số điện thoại mới của Bộ Công an là 069.232.6555, sẽ tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an, thay cho số điện thoại 069.234.2593.

Thanh tra Bộ Công an đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an để tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính của công an các đơn vị, địa phương để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

NHUNG HOA - PHƯƠNG ANH