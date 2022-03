Kỳ 2: Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao tới gần người dân

Từ hiệu quả của Đề án 1816 và Đề án Bệnh viện vệ tinh, các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh đã tăng cường tiếp nhận, chuyển giao nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao tới gần người dân.

Bác sĩ BV Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và BV Bà Rịa thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư đại tràng ngày 7/4/2021.

Tiếp nhận nhiều kỹ thuật cao

Thời gian qua, BV Bà Rịa, BV Vũng Tàu đã đón nhiều lượt cán bộ từ BV Việt Đức Hà Nội, BV Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, BV Chợ Rẫy… đến chuyển giao các kỹ thuật cao.

Tháng 4/2021, với sự hỗ trợ chuyên môn của BV Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư đại tràng thứ 3 nằm trong gói chuyển giao kỹ thuật giữa 2 BV. Bác sĩ Thái Đàm Hạnh, Trưởng Khoa Ung bướu, BV Bà Rịa cho biết, bệnh viện bắt đầu triển khai phẫu thuật điều trị ung thư từ năm 2016. Nhờ sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, đến nay, 9 bác sĩ của Khoa đã “nhuần nhuyễn” và chủ động triển khai những kỹ thuật phẫu thuật điều trị ung thư như: phẫu thuật các khối u, hạch có tế bào ung thư cho bệnh nhân mới mắc bệnh ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2; phẫu thuật một số trường hợp ung thư đại tràng và đại trực tràng, tuyến giáp; phẫu thuật cắt thanh quản, ung thư vú…

“Việc triển khai kỹ thuật điều trị ung thư tại BV đã giúp nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đỡ gánh nặng chi phí điều trị, đồng thời giảm quá tải cho các BV tuyến trên”, bác sĩ Thái Đàm Hạnh cho hay.

Từ ngày 15/12/2021 đến 10/1/2022, Đoàn cán bộ y tế của BV Hữu nghị Việt Đức và BV Phụ sản Hà Nội được Bộ Y tế tăng cường hỗ trợ cho BR-VT. Ngoài việc hỗ trợ tỉnh chống dịch COVID-19, các bác sĩ 2 BV Trung ương đã trực tiếp “cầm tay chỉ việc” chuyển giao các kỹ thuật cao cho y, bác sĩ BV Vũng Tàu.

Bác sĩ Trần Thanh Đạt, BV Bà Rịa khám sàng lọc cho bệnh nhi để thực hiện mổ tim hở miễn phí cho bệnh nhân với sự hỗ trợ của BV Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh tại BV Bà Rịa trong năm 2022.

TS.BS Lưu Quang Thùy, Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa BV Hữu nghị Việt Đức cho biết, 9 bác sĩ và 9 điều dưỡng của Đoàn đã tư vấn phác đồ điều trị bệnh nhân mang thai mắc COVID-19, quy trình 5S, điều trị và chăm sóc bệnh nhân thở HFNC tư thế nằm sấp, dinh dưỡng cho bệnh nhân COVID-19. Cùng với đó là chuyển giao các kỹ thuật cao trong hồi sức tích cực như: theo dõi huyết động xâm lấn liên tục bằng PiCCo, làm ven trung ương và động mạch xâm lấn dưới hướng dẫn của siêu âm; kỹ thuật mở khí quản, đặt nội khí quản có đèn camera; cấp cứu ngừng tuần hoàn; lọc máu hấp phụ bằng quả HA330…

Theo đánh giá của Sở Y tế, việc các bác sĩ BV tuyến trên tới hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật đã giúp cho cán bộ, y, bác sĩ tại các BV tỉnh học tập được nhiều kinh nghiệm chuyên môn. Đặc biệt là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khám, điều trị bệnh: khám sàng lọc bệnh; hội chẩn trước khi phẫu thuật; kỹ năng phẫu thuật; cách chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật, giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh…

Đơn cử tại BV Bà Rịa, với sự hỗ trợ của các BV tuyến trung ương đã thực hiện thành công những phẫu thuật phức tạp như: cắt u bán cầu đại não, can thiệp tim mạch, hồi sức nhi, hồi sức sơ sinh, phẫu thuật đa chấn thương hàm mặt. Mỗi năm, BV Bà Rịa thực hiện hơn 31.000 lượt chạy thận cho bệnh nhân, góp phần giảm tải cho tuyến trên, hàng ngàn lượt gia đình giảm thiểu chi phí chữa bệnh khi không phải đưa bệnh nhân lên các bệnh viện tuyến trên tại TP. Hồ Chí Minh để chữa trị.

BV cũng đã chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật cho các đơn vị y tế trong tỉnh như: cắt trĩ bằng phương pháp Longo, mổ bắt con, nuôi cấy vi sinh, phát triển chuyên khoa thận nhân tạo.

TS.BS Lưu Quang Thùy (bìa trái), Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, BV Hữu nghị Việt Đức trao đổi chuyên môn với y, bác sĩ BV Vũng Tàu.

Người dân hưởng lợi

Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cho hay, năm 2022, bệnh viện tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện phẫu thuật tim hở với sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau thời gian chuẩn bị, từ trung tuần tháng 2/2022, BV Bà Rịa đã tiến hành khám sàng lọc những bệnh nhi nghi ngờ mắc bệnh lý về tim, để xác định bệnh lý và có hướng điều trị kịp thời. Qua sàng lọc có 20/60 ca có thể tiến hành phẫu thuật ngay tại BV.

“Trước mắt BV sẽ nhờ BV Chợ Rẫy hỗ trợ, sau đó sẽ từng bước làm chủ kỹ thuật. BV cũng sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; cử nhân sự đi cập nhật kiến thức mới và đặc biệt là mời chuyên gia tuyến trên về cầm tay chỉ việc cho bác sĩ tại BV Bà Rịa”, bác sĩ Nguyễn Văn Hương nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc BV Vũng Tàu, trong năm 2021, BV Vũng Tàu triển khai được nhiều kỹ thuật cao thuộc tuyến Trung ương như: phẫu thuật nội soi cắt đại tràng, cắt khối tá tụy, nội soi thoát vị bẹn… Số ca phẫu thuật tăng hơn so với năm 2020. Đến cuối năm 2021, BV Vũng Tàu đã thực hiện được 24,8% kỹ thuật tuyến Trung ương; 72,31% kỹ thuật ngang tuyến. Trong 2 năm (2000 và 2021), BV đã tuyển gần 100 bác sĩ và cử 140 lượt y, bác sĩ đi đào tạo tại tuyến trên, bảo đảm triển khai các kỹ thuật. Đặc biệt, từ 19/3, BV Vũng Tàu chuyển đến cơ sở mới được đầu tư quy mô về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, là điều kiện thuận lợi để BV Vũng Tàu từng bước làm chủ các kỹ thuật điều trị chuyên sâu.

Năm 2022, Viện Y dược học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã đồng ý chuyển giao kỹ thuật “Phương pháp điều trị bệnh trĩ bằng thủ thuật tiêm PG-60” và “Kỹ thuật cấy chỉ” cho BV Y học Cổ truyền tỉnh. BV Bà Rịa tiếp tục hỗ trợ TTYT Dân - quân y Côn Đảo trở thành BV vệ tinh của BV Bà Rịa có thể cấp cứu ngoại và cấp cứu sản phụ khoa ngay tại địa phương; hỗ trợ TTYT Phú Mỹ trở thành BV vệ tinh về chấn thương chỉnh hình; hỗ trợ TTYT Đất Đỏ về cấp cứu nội viện (xử trí cấp cứu khó thở; xử trí cấp cứu côn trùng có nọc độc cắn, rắn cắn; xử trí nhồi máu cơ tim, cập nhật kiến thức về theo dõi, điều trị tăng huyết áp); hỗ trợ TTYT Xuyên Mộc trở thành đơn vị vệ tinh về sản khoa; hỗ trợ TTYT Châu Đức trở thành đơn vị vệ tinh về hồi sức cấp cứu. BV Bà Rịa triển khai thêm các dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật từ tuyến Trung ương. Trong đó có phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ, phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não, tạo hình thân đốt sống bằng bơm Cement; cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị rối loạn nhịp chậm…

Bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho hay, Đề án 1816 được chính thức triển khai từ tháng 5/2008 và duy trì liên tục cho đến nay, đã góp phần làm chuyển biến về chất lượng KCB tại tuyến dưới. Đề án chuyển giao khoa học kỹ thuật và dịch vụ chăm sóc phù hợp với từng tuyến y tế. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa được nâng lên rõ rệt; giảm tải cho tuyến trên. Người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế tốt hơn, tạo sự công bằng trong việc khám chữa bệnh tại các tuyến.

“Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là một số kỹ thuật đề xuất tuyến trên chuyển giao nhưng do thiếu nhân lực, dịch bệnh bùng phát nhiều đợt, nên các BV tuyến trên không hỗ trợ được theo kế hoạch. Bên cạnh đó, nhân lực bác sĩ tại các TTYT tuyến huyện còn thiếu, thiếu bác sĩ chuyên sâu nên việc tiếp nhận kỹ thuật tuyến tỉnh chuyển giao còn hạn chế. Mặc dù vậy lợi ích từ việc triển khai 2 Đề án không hề nhỏ. Minh chứng là trình độ chuyên môn năng lực của cán bộ y tế tuyến dưới không ngừng được nâng cao, bệnh tật được phát hiện sớm, được can thiệp điều trị đúng, kịp thời đã giúp giảm thiểu chi phí, giảm tỷ lệ chuyển tuyến”, bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế khẳng định.

