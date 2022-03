Bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày 10/3, Sở LĐTBXH phối hợp với Cục An toàn Lao động (thuộc Bộ LĐTBXH) tổ chức Hội nghị tập huấn về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tham dự hội nghị có ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục Trưởng, Cục An toàn Lao động cùng gần 200 đại biểu là cán bộ làm công tác lao động thuộc các các đơn vị, DN… trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được ông Nguyễn Khánh Long, Trưởng Phòng Chính sách bảo hiểm lao động, Cục An toàn lao động phổ biến một số nội dung quan trọng về Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); các văn bản dự kiến ban hành. Trong đó có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; chính sách phòng ngừa và chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công tác tuyên truyền, huấn luyện, tư vấn hỗ trợ áp dụng các biện pháp phòng, chống tai nạn lao động; hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; công tác quản lý, cơ chế tài chính đối với chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động; các bước tiến hành điều tra tai nạn lao động tại cơ sở; chế độ chính sách chi trả cho người bị tai nạn lao động… Cùng với đó, các đại biểu đã trao đổi và được giải đáp những vướng mắc, khắc phục khó khăn, trong quá trình thực hiện chính sách.

Hội nghị góp phần trang bị kiến thức cần thiết về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện đóng, thụ hưởng chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, giúp các DN hiểu rõ hơn về quy trình, thủ tục các chính sách để triển khai hỗ trợ đúng quy định cho người lao động tại DN.

NHÃ UYÊN