Sẵn sàng chinh phục kỳ thi HS giỏi Quốc gia

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kỳ thi HS giỏi Quốc gia năm “đến trễ” hơn so với mọi năm 2 tháng và thời gian ôn thi trực tiếp chỉ có 3 tháng. Dù vậy, ngành giáo dục tỉnh, các thầy cô giáo, thí sinh tham gia đội tuyển đã nỗ lực "chạy nước rút" để chinh phục kỳ thi.

Thầy cô chụp ảnh cùng các HS của tỉnh BR-VT tham dự kỳ thi chọn HS giỏi Quốc gia năm học 2021-2022.

Nỗ lực "chạy nước rút"

Em Trịnh Gia Tuệ, cô học trò lần thứ 2 góp mặt trong đội tuyển HS giỏi Quốc gia của tỉnh cho hay, sự trì hoãn kỳ thi này đã gây nên không ít lo lắng, trăn trở cho bản thân em và thành viên đội tuyển. “Chúng em bắt đầu ôn luyện từ những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Song, phải đến gần nửa năm sau, đội tuyển chính thức mới được thành lập và bước vào kỳ thực học. Sáu tháng miệt mài không ngừng để được bước chân vào đội tuyển và ba tháng tập trung cao độ để chuẩn bị cho kỳ thi quyết định”.

Cô Hà Thị Diệu Thúy, GV phụ trách đội tuyển Địa lý xúc động kể, trong 3 tháng “nước rút”, thầy trò đội tuyển đã mang cả đồ dùng, sách vở, thậm chỉ cả quần áo, nồi niêu, xoong chảo… tới “cắm chốt” tại trường để tập trung ôn luyện. Có những em HS chưa lần nào xa gia đình cũng cố gắng tự lập để cùng thầy cô, bạn bè bước qua giai đoạn khó khăn nhất. “Thương lắm nhưng ngày tháng “lấy sách làm gối, lấy bàn làm giường, lấy trường làm nhà” ấy!”, cô Thúy rưng rưng nhớ lại. Không chỉ vậy, trước đó, trong suốt giai đoạn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thầy và trò các đội tuyển phải dạy-học trực tuyến. Nhiều khi, thầy trò không quản ngại tăng gấp đôi thời lượng học tập để lấp đầy những “lỗ hổng” của dạy học trực tuyến, có được hành trang vững vàng nhất cho kỳ thi quan trọng này.

Dù khó khăn, áp lực với những ngày tháng thức khuya dậy sớm để ôn luyện, song, tất cả thành viên của cả 9 đội tuyển dự thi đều khẳng định những trắc trở ấy đã trở thành một “phép thử” hoàn hảo cho đam mê, sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi người. “Ba tháng vừa qua trong phòng học đội tuyển, với chúng em là ba tháng được sống đúng với những khát khao, tình yêu dành cho tri thức. Đó là ba tháng của những giọt mồ hôi, những áp lực, những lần thức khuya dậy sớm đem hết khả năng của mình để lĩnh hội tri thức một cách trọn vẹn nhất…”, em Trịnh Gia Tuệ nói.

Cô Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tin tưởng: “66 thành viên trong đội tuyển HS giỏi Quốc gia sẽ là người viết tiếp những trang vẻ vang cho các nhà trường nói riêng và tỉnh nhà nói chung. Chúng tôi hiểu thấu và trân trọng vô cùng sự cố gắng và bền bỉ của các em HS, và đặc biệt là sự hi sinh, nhiệt huyết của các thầy cô lãnh đội… Khó khăn sẽ là chất thử cho tinh thần mạnh mẽ. Sự cần cù, say mê sẽ đánh thức những tiềm lực ẩn sâu, tạo sức bật để phát huy tinh thần sáng tạo và vươn tới những thành quả ngọt ngào. Dù kết quả ra sao thì với tinh thần chiến đấu hết mình, thì tất cả các em HS, các thầy cô đều là những người chiến thắng”.

Bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

Không chỉ thay đổi về thời điểm tổ chức, một thay đổi lớn trong kỳ thi năm nay là sẽ không tổ chức thi thực hành ở 3 môn: Vật lý, Hóa học và Sinh học nhằm bảo đảm an toàn, tiết kiệm trong công tác tổ chức thi và thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Thầy Lê Kiều Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, GV bộ môn Hóa học cho biết, ngay khi nhận được công văn của Bộ GD-ĐT, nhà trường đã ngưng dạy thực hành đối với cả 3 bộ môn Vật lý, Hoá học, Sinh học để dồn toàn bộ thời gian ôn luyện bài thi lý thuyết cho các em với thời lượng hợp lý. Đội ngũ bồi dưỡng đội tuyển tận dụng thời gian ôn luyện cho các em thêm những phần kiến thức mới, với hy vọng các em có được hệ thống kiến thức và kỹ năng hoàn chỉnh nhất trước khi bước vào kỳ thi chọn HS giỏi Quốc gia năm học 2021-2022.

Cô Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho hay, bên cạnh việc giảng dạy, Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô lãnh đạo còn làm công tác tư tưởng để ổn định tâm lý cho HS, giúp các em an tâm dốc toàn lực cho kỳ thi sắp tới. Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho các em trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khoảng 2 tuần trước khi kỳ thi diễn ra, nhà trường đã sắp xếp khu vực riêng trong ký túc xá của trường để các em sinh hoạt, học tập.

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, kỳ thi chọn HS giỏi Quốc gia năm học 2021-2022 sẽ diễn ra tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với 5 phòng thi cho 66 HS dự thi 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ Văn, Lịch sử. Các phòng thi đều được chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, thiết bị, máy móc, máy phát điện dự phòng phục vụ kỳ thi theo đúng hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở GD-ĐT đã có các văn bản chỉ đạo GV, HS thực hiện tốt quy tắc 5K; đồng thời phối hợp tốt với các Sở, ngành, công an tỉnh để bảo đảm tổ chức tốt kỳ thi. Toàn thể thí sinh và cán bộ, GV tại hội đồng thi đều sẽ được xét nghiệm nhanh COVID-19 ngay trước khi kỳ thi diễn ra. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT còn phối hợp với các đơn vị trực thuộc lên kế hoạch đón tiếp cụ thể, tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn về coi thi tại địa phương theo hướng dẫn.

