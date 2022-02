Làm hộ chiếu: Thủ tục nhanh gọn, người dân hài lòng

Sau Tết Nguyên đán, người dân đến làm thủ tục xuất, nhập cảnh tăng đột biến. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh đã chủ động chuẩn bị mọi mặt từ cơ sở vật chất, phương tiện và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạo mọi điều kiện để giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân.

Người dân đến làm hộ chiếu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh.

Những ngày này, có mặt tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh, chúng tôi ghi nhận nhiều người dân từ các huyện, thị xã, thành phố đến làm thủ tục cấp hộ chiếu. Tuy đông, nhưng mọi người đều theo thứ tự, ai cũng đeo khẩu trang. Trước cửa ra vào bộ phận tiếp nhận hồ sơ đều được trang bị nước sát khuẩn để mọi người rửa tay.

Để người dân được làm thủ tục chính xác, nhanh, gọn, không phải chờ đợi lâu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã niêm yết công khai các thủ tục, quy trình làm hồ sơ, bố trí máy tính để người dân kê khai thông tin trên tờ khai điện tử. Người nào không biết sử dụng máy tính đều được cán bộ hướng dẫn hoặc đánh máy dùm.

Với sự hướng dẫn chi tiết, nhiệt tình của cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, chỉ chưa đầy 10 phút, ông Nguyễn Văn Minh (xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) đã thực hiện xong thủ tục cấp hộ chiếu.

“Tôi đến xin hộ chiếu để đi du lịch Na Uy. Trước khi đi, tôi nghĩ là đông người đến làm thủ tục, nên cũng phải mất cả buổi. Thế nhưng, khi đến nơi, tôi được cán bộ niềm nở, hướng dẫn kê khai qua tờ khai điện tử nên chỉ mất vài phút đã xong. Tôi cảm ơn các cô, chú công an nhiều lắm”, ông Minh tâm sự.

Còn chị Nguyễn Thị Hà (phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ) chia sẻ: “Khi đến nơi thấy đông người đến làm hộ chiếu, nên tâm lý tôi cũng e dè vì sợ dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, mọi người đều rất ý thức đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế nói chuyện, tiếp xúc gần nên tôi yên tâm. Hơn nữa, cán bộ làm thủ tục rất nhanh gọn, nên không phải đợi lâu”.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh, từ ngày 7/2, đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận gần 400 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu của người dân và giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định.

Thượng tá Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh cho biết, so với cùng thời điểm năm 2021, năm nay, lượng hồ sơ làm thủ tục cấp hộ chiếu tăng gần 20%, nên đơn vị đã bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn đảm bảo cho người dân được làm thủ tục nhanh nhất có thể. Bên cạnh đó, cán bộ còn tuyên truyền cho người dân tránh tránh tập trung đông người bảo đảm thực hiện nghiêm quy tắc 5K trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Với không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh với tinh thần hết mình vì nhân dân phục vụ và phương châm “Tận tụy, công tâm, vì nhân dân phục vụ” đã góp phần cùng các lực lượng Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, tô đẹp thêm hình ảnh của người chiến sĩ công an tỉnh trong lòng nhân dân.

