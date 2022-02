Khởi công "Nhà tình nghĩa quân - dân"

Sáng 17/2, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Cụm thi đua số 2 Ban CHQS các cơ quan, DN cấp tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa quân - dân” cho gia đình ông Phạm Văn Trung (sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn bộ binh Sông Ray – Ban CHQS huyện Long Điền), có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Căn nhà được xây dựng trên nền đất của gia đình tại ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền, có diện tích 80m2, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Tổng chi phí xây dựng 200 triệu đồng, trong đó Cụm thi đua số 2 Ban CHQS các cơ quan, DN cấp tỉnh hỗ trợ 82 triệu đồng, số tiền còn lại do bạn bè, người thân của gia đình đóng góp.

Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4/2022.

ĐOÀN MINH