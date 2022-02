Quê hương thêm giàu đẹp nhờ "Dân vận khéo"

Những năm qua, nhiều mô hình “Dân vận khéo” được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Long Điền triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Hơn 1.000 cây hoa hoàng yến được hội viên nông dân xã An Nhứt trồng tại ấp An Đồng.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Ban Dân vận Huyện ủy Long Điền đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận theo hướng chủ động, thiết thực, linh hoạt và hướng về cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã nhận được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Năm 2021, toàn huyện có 12 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong số 190 mô hình, điển hình đăng ký được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Long Điền Hà Thanh Hùng cho biết, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Trong đó, các mô hình tiêu biểu như: “Chuyển đổi phương pháp sản xuất lúa bằng phân hóa học sang sử dụng 100% phân hữu cơ”, “Tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp với các tuyến đường hoa” của Hội Nông dân xã An Nhứt; “Tổ xoay vòng vốn” của Hội Phụ nữ Cựu chiến binh TT. Long Hải; “Camera an ninh gắn với công tác bảo vệ môi trường” tại xã Phước Tỉnh… Những mô hình này đã huy động tiềm năng, nguồn lực của nhân dân vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn các xã trong huyện.

Vụ lúa Đông - Xuân 2021-2022, nông dân xã An Nhứt tiếp tục thực hiện mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 5ha, gieo sạ giống lúa Đài thơm 8. Đây là vụ thứ 3 nông dân được làm quen với hình thức sản xuất lúa không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, chỉ sử dụng phân, thuốc hữu cơ sinh học, do Công ty CP Đầu tư phát triển năng lượng - Du lịch Thái Bình Dương cung cấp. Với năng suất từ 4,5 - 5 tấn/ha, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi ha thu lãi khoảng 30 triệu đồng, tăng hơn 15 triệu đồng so với lối canh tác cũ.

Ông Trần Công Danh, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Nhứt cho hay, mô hình trồng lúa hữu cơ ở xã An Nhứt là mô hình sản xuất lúa sạch đầu tiên trong huyện và được bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Mô hình này của Hội Nông dân nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, bước đầu đã tạo được sức lan tỏa và thay đổi nhận thức trong tư duy sản xuất của người trồng lúa trên địa bàn. Trong các vụ lúa tới, Hội Nông dân sẽ tham mưu cấp ủy, UBND xã tìm kiếm các đối tác ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, để tiếp tục nhân rộng mô hình, nhằm tạo ra sản phẩm lúa hữu cơ sạch, thân thiện với môi trường, bảo đảm an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng, đem lại thu nhập ổn định cho nông dân.

Bên cạnh đó, nông dân xã An Nhứt còn triển khai thực hiện mô hình tuyến đường hoa với chiều dài hơn 2km tại ấp An Đồng. Đến nay, 10km tuyến đường hoa tại các ấp An Đồng, An Lạc và An Trung đã rực rỡ sắc hoa, diện mạo vùng nông thôn ngày càng thay đổi.

Với 70 camera, tổng kinh phí vận động thực hiện hơn 250 triệu đồng, mô hình camera an ninh tại các ấp Phước Hiệp, Phước Bình và Phước Thắng (xã Phước Tỉnh) là minh chứng hiệu quả của việc sử dụng khoa học công nghệ hỗ trợ các lực lượng chức năng quản lý tốt địa bàn. Trong đó, Ban Điều hành ấp Phước Hiệp đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp hơn 80 triệu đồng, lắp đặt 19 camera giám sát ANTT và vệ sinh môi trường dọc tuyến đường bờ kè ven biển.

Ông Đỗ Viết Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Tỉnh cho hay, ngoài việc giám sát hoạt động của các loại tội phạm, việc lắp đặt camera còn giúp địa phương phát hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đổ rác không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường… Từ đó, xã nhanh chóng có biện pháp khắc phục và xử lý. “Mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn xã trong thời gian tới, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội”, ông Trung nhấn mạnh.

Những mô hình “Dân vận khéo” của huyện Long Điền đã đem lại kết quả thiết thực, trong đó nhiều mô hình được nhân rộng, lan tỏa, tạo được sự đồng thuận trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

“Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, thời gian tới Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện ủy gắn mô hình “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, hướng đến mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu và huyện NTM nâng cao. Đồng thời, huyện cũng biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có việc làm tốt, cách làm hay trên các lĩnh vực đời sống xã hội để động viên, nhân rộng các điển hình tiêu biểu”, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hà Thanh Hùng khẳng định.

Bài, ảnh: NGUYỄN HỮU THUẬN