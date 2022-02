Cuộc thi "Học sinh với An toàn thông tin 2022"

Sở GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường liên cấp học triển khai cuộc thi online “Học sinh với An toàn thông tin 2022”.

Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường THCS, trường liên cấp cần tuyên truyền, giới thiệu với hình thức phù hợp tới HS cấp THCS về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của đơn vị. Đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo HS hưởng ứng tham dự cuộc thi.

Đối tượng dự thi là HS cấp THCS trên toàn quốc, dự thi bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ https: //www.thihsattt.vn/. Thời gian thi thử tới ngày 2/3, thi chính thức từ 3/3 đến 24/3. Nội dung thi là các kiến thức, kỹ năng phòng chống nguy cơ mất an toàn thông tin, phòng chống xâm hại trẻ em và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng; Các kiến thức về quy định pháp luật liên quan tới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng quy định tại Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng... Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm do hệ thống thi cung cấp ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi. Thời gian làm bài của thí sinh là 30 phút.

Cuộc thi “HS với An toàn thông tin 2022” nhằm truyền, nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, an toàn cho HS, phụ huynh cả nước; tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của HS, giúp các em nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì tổ chức, được sự bảo trợ của các Bộ: TT-TT, GD-ĐT, LĐTBXH. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được VNISA chủ trì tổ chức và dự kiến sẽ được duy trì thường niên, trở thành một phần trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày An toàn thông tin Việt Nam.

HẢI BÌNH