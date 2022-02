Công tác cấp cứu bảo đảm thông suốt, kịp thời

Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), 2 bệnh viện (BV) tuyến tỉnh đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho khoảng 2.000 trường hợp, chủ yếu các bệnh nội khoa và tai nạn giao thông (TNGT). Bên cạnh đó, công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 được bảo đảm thông suốt, kịp thời.

Nhân viên y tế của Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu cho bệnh nhân sáng mùng 4 Tết.

Cấp cứu nhiều ca nặng

Sáng mùng 5 Tết, Khoa Cấp cứu, BV Bà Rịa tiếp nhận 1 trường hợp do TTYT huyện Xuyên Mộc chuyển lên trong tình trạng co giật, khó thở. Ngay lập tức các bác sĩ thăm khám và chuẩn đoán bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng do uống nhiều bia rượu. Sau đó, trường hợp này rơi vào tình trạng bất tỉnh, ngưng tim, ngưng thở. 4 y, bác sĩ nhanh chóng xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản, sốc điện… đã giúp BN lấy lại nhịp tim. Hiện ca bệnh này được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt tại BV Bà Rịa. Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó Khoa Cấp cứu BV Bà Rịa) cho biết: “Đây là ca bệnh rất nặng, tiên lượng xấu. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cấp cứu bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị”.

Cũng trong sáng mùng 5 Tết, Khoa Cấp cứu, BV Vũng Tàu tiếp nhận 1 ca bệnh nặng, bị nhồi máu cơ tim. Khi vào viện, bệnh nhân bị liệt nửa người, không bắt được mạch, không đo được nhịp tim. Các bác sĩ đã tập trung các biện pháp cấp cứu như đo điện tim, truyền dịch, thở máy để cứu chữa người bệnh. Bà Nguyễn Thị Minh Lý (78/27, Bình Giã, TP.Vũng Tàu), chồng của bệnh nhân cho hay, khoảng 8 giờ, chồng bà bị bất tỉnh ngoài đường. Bà được người dân thông báo và tức tốc đưa chồng vào BV Vũng Tàu cấp cứu. “Chồng tôi vào Khoa Cấp cứu, BV Vũng Tàu được các y, bác sĩ tiếp nhận ngay, cấp cứu liên tục nên tôi cũng vơi bớt phần nào lo lắng. Mong chồng tôi sớm khỏe trở lại”, bà Lý nói.

Bên cạnh đó, công tác điều trị COVID-19 trong các ngày nghỉ lễ cũng được bảo đảm, cấp cứu, chuyển viện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 trở nặng. Chẳng hạn, vào ngày mùng 1 Tết, cơ sở 4 điều trị COVID-19- BV Vũng Tàu tiếp nhận 1 sản phụ 26 tuổi, đang mang thai ở tuần thứ 35 trong tình trạng nhiễm COVID-19 trở nặng. Sản phụ bị suy hô hấp, thiếu máu nặng. Càng nguy hiểm hơn là trước đó, sản phụ đã từng trải qua 3 lần mổ lấy thai. Trước một ca bệnh hết sức phức tạp, nguy kịch, các bác sĩ BV đã tiến hành khám sàng lọc và hội chẩn nhanh chóng. Ngay sau đó, sản phụ được lập tức phẫu thuật lấy thai vào tối cùng ngày. Sau gần 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã mổ lấy thai thành công ra một bé trai nặng 3,2kg. Hiện sức khỏe của bé ổn định. Sản phụ đang tiếp tục điều trị và chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực của BV.

Ngoài trường hợp kể trên, từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, các BV COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời gần 30 ca bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch.

Y, bác sĩ của Bệnh viện Bà Rịa nỗ lực cứu chữa cho một ca bệnh nặng, bị choáng nhiễm trùng vào sáng mùng 4 Tết.

Y, bác sĩ trực Tết xuyên suốt

Theo số liệu thống kê của BV Vũng Tàu và BV Bà Rịa, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số lượng bệnh nhân đến cấp cứu tăng so với ngày thường và giảm khoảng 10 ca/ngày so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đơn cử, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, BV Bà Rịa tiếp nhận khoảng 1.370 ca cấp cứu, giảm gần 500 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số ca TNGT lại tăng hơn so với năm trước. Khoảng 60% bệnh nhân đến cấp cứu tại đây có bệnh nội khoa. Trong những ngày Tết, ngoài nhân lực của Khoa Cấp cứu, BV Bà Rịa còn huy động bác sĩ của các khoa khác trong bệnh viện tham gia công tác cấp cứu. Trung bình mỗi ngày Khoa Cấp cứu có khoảng 14 bác sĩ trực. Dù là ngày Tết, nhưng đội ngũ y, bác sĩ của BV Bà Rịa vẫn quyết tâm hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tận tình điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ Phạm Lương Tri, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc BV Vũng Tàu cho hay, dù còn gặp khó khăn về nhân sự nhưng đội ngũ y, bác sĩ khi được phân công trực tại Khoa Cấp cứu đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ. BV Vũng Tàu bố trí 2-3 bác sĩ, 4-5 điều dưỡng làm việc một tua trong 24 giờ. Bác sĩ Tri thông tin, 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, mỗi ngày chỉ có từ 80 đến 100 ca. Nhưng từ ngày mùng 3 Tết trở lại đây số BN đã tăng lên 130 đến 140 ca/ngày. “Phần lớn các trường hợp đến cấp cứu mắc các bệnh về đường ruột, tiêu hóa, bệnh mãn tính đã trở nặng do nghỉ Tết nên không được khám định kỳ. Bên cạnh đó, vào dịp tết thì số ca TNGT vẫn ghi nhận nhiều. Chẳng hạn ngày mùng 3 và 4 Tết có 40 ca TNGT/267 ca cấp cứu”, bác sĩ Tri cho biết thêm.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM